الرئيس الصينى يعرب عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة إلى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الصينى، شى جين بينج، أن بلاده على استعداد لتقديم المساعدة إلى كازاخستان لتخطى الصعوبات التى تواجهها البلاد حاليًا بصفتها جارة شقيقة وشريكًا استراتيجيًا شاملاً.





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