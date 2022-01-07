سعر سهم باتك للاستثمار والخدمات اللوجستية والمؤشرات المالية للسهم

الكثير من الأشخاص المهتمين باسعار الاسهم يبحثون دائما على سعر سهم باتك لذلك وعبر السطور التالية نعرض لكم كافة التفاصيل بحسب السوق المالية السعودية شهد سعر سهم باتك للاستثمار والخدمات اللوجستية في الأيام القليلة الماضية تراجعا في قيمة التداول في السوق، من المستثمرين سواء من الأفراد أو من الشركات في الأسهم المرتبطة بها، ومن ثم فإن سعر السهم هو أحد الأشياء التي يهتم بها المستثمرون لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن أسهمهم.

شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية

تعتبر شركة باتك للاستثمار والخدمات اللوجستية من الشركات الرائدة في مجال النقل والاستثمار في المملكة العربية السعودية، تأسست في 18 ديسمبر 1983 وعملت في مجال النقل في المملكة العربية السعودية لأكثر من 40 عامًا، تختص الشركة في تقديم خدمات نقل المواد والبضائع وتحميلها وتفريغها وطردها سواء داخل المملكة أو خارجها، كما تشارك في الأنشطة المتعلقة بالنقل مثل المخازن المبردة والآلات والمقطورات تمارس الشركة أعمالها في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والشرق الأوسط.

سعر سهم باتك

وبحسب تعاملات البورصة فإن سعر سهم باتك في سوق التداول يتراوح بين 23 و 24 ريالاً سعودياً، وفي ختام تداولات يوم الاثنين 3 يناير 2022 كان سعر إغلاق السهم 23.24 ريالاً سعودياً وهو أقل من سعر إغلاق السهم سعر الافتتاح 3.17٪، وصل اليوم إلى 23.90 ريالاً سعودياً، وكان سعر إغلاق اليوم السابق للريال السعودي عند الساعة 24:00 يوم الأحد 2 يناير 2022 هو الأعلى سعراً، وأدنى سعر تداول بلغه السهم يوم 14 أكتوبر 2021 كان. 29.80 ريال، وأدنى سعر تداول السهم في البورصة، حيث وصل إلى 19.90 ريالاً في تعاملات 4 فبراير 2021.

المؤشرات المالية لسهم باتك

المؤشرات المالية للأسهم هي إحدى الوسائل التي يستخدمها المستثمرون لفهم الأداء المالي ومعدل الخسارة وربحية الأسهم في فترة زمنية معينة ، وفيما يلي مؤشرات الأسهم الخاصة بـ BATIC في آخر 12 شهرًا: