LINK الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/ 2022 برقم لامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/ 2022 برقم لامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما أن تم الاعلان عن تفعيل رابط اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي زادت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل الحصول عليه الذي يعد حالياً من ضمن أكثر الروابط بحثاً بالعراق من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي ستعد هي بوابة الدخول التي ستكون أمام الطلاب للالتحاق على الجامعات العراقية على مستوى جميع المحافظات العراقية

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل مؤخرا تم الاعلان من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية عن ظهور نتائج القبول الموازي بالعراق على مستوى عموم المحافظات العراقية، وذلك بعدما تم التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة عن العام الحالي والعام الماضي، عليه فعلت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية رابط الكتروني سيصبح بإمكان حالياً جميع الطلاب استغلاله من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتعرف على الحدود الادنى كذلك المخصصة لكل كلية وكل تخصص من تخصصات العراق، عليه بدأت مؤشرات البحث على جوجل أن تتزايد الى صورة ومعدل ملحوظ على مستوى جميع المحافظات العراقية من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي سنستعرض و نتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عنها بمنتهى السهولة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

كشفت وزارة التعليم والبحث العلمي على طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 وذلك للالتحاق على الكليات والمعاهد الموجودة على مستوى جميع انحاء العراق التي جاءت طرق وخطوات اجراء الاستعلام عنها على النحو التالي:-

الخطوة الاولى:- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي من هنا

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والبدء على الفور بتسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني وغيرها من بيانات جاءت بشكل خاص مطلوبة للكشف عن تلك النتائج التي ستظهر أمامكم فور النقر على خانة عرض النتائج