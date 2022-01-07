الأمم المتحدة: قتلى وجرحى إثر ضربة جوية على مخيم لاجئين فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، قال فيليبو جراندى المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "لقى ثلاثة لاجئين إريتريين، بينهم طفلان، مصرعهم، وأصيب أربعة لاجئين آخرين"، موضحا أن الضربة استهدفت مخيم ماى آينى للاجئين قرب بلدة ماى تسيبرى جنوبى تيجراى.

وقال اثنان ممن جمعوا المعلومات الواردة فى المذكرة إنها تستند إلى أدلة جمعها عاملون فى مجال الإغاثة فى المنطقة وعلى أقوال شهود.

وتسجل الوثيقة 41 ضربة جوية، أعنفها يوم 16 ديسمبر فى بلدة ألاماتا وأوقعت 38 قتيلا و86 مصابا.

ولم تحدد الأمم المتحدة الطرف الذى نفذ الضربة الجوية، لكن الحكومة الإثيوبية وحدها هى التى لها قوة جوية فى المنطقة، وفقا لوكالة "رويترز" التى أوضحت أنها تلقت مذكرة أعدتها منظمات إغاثة توضح أن 146 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب 213 فى ضربات جوية فى تيجراى منذ 18 أكتوبر.

وأودت الحرب الدائرة فى شمال إثيوبيا منذ 14 شهرا بين الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، التى هيمنت طويلا على الحياة السياسة الإثيوبية، بحياة آلاف المدنيين وشردت الملايين.