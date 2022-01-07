العراق: القبض على مسؤول الدعم المالى لداعش فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لخلية الإعلام الأمنى، أنه "استمراراً للعمليات الاستباقية التى تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية ضد الجماعات الإرهابية لتجفيف منابعهم من الداعمين لداعش مالياً ولوجستياً وبعد عملية استخبارية دقيقة وبالتعاون مع الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تم القبض على مسؤول الدعم المالى واللوجستى لعصابات داعش الإرهابية فى محافظة كركوك".

وأشار البيان إلى أن الداعشى اعترف على أماكن تواجد للإرهابيين وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص ودك تلك الأوكار حيث تم العثور على وكر يحتوى على خيمة مجهزة بمواد لوجستية للمبيت فيها".

وأمس الخميس، أعلنت السلطات العراقية، القبض على 11 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى بعمليات أمنية متفرقة.

يشار إلى أن العراق أعلن فى أواخر عام 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة تنظيم داعش، لكن السلطات تشن باستمرار عمليات أمنية لملاحقة خلايا التنظيم التى تنفذ بين الحين والآخر هجمات فى البلاد.