الرئيس اللبنانى يستعرض مع رئيس الحكومة الدعوة لعقد مؤتمر للحوار الوطنى

يأتى ذلك ضمن المشاورات التى بدأها رئيس الجمهورية، مع رؤساء الكتل النيابية تحضيرًا لمؤتمر الحوار الوطنى بهدف البحث فى عدد من المواضيع الأساسية التى أشار إليها عون فى رسالته الأخيرة إلى اللبنانيين، وما يمكن أن يطرح من مواضيع أُخرى تندرج فى إطار التوافق الوطنى المطلوب فى هذه المرحلة الدقيقة.
وقال ميقاتى، عقب اللقاء، إنه عبر عن رأيه لرئيس الجمهورية دون الافصاح عنه، مؤكدًا أن هناك استكمالاً للحديث.
وكان رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريرى، قد أعلن فى وقت سابق اليوم، أنه أبلغ رئيس الجمهورية اعتذاره عن المشاركة فى الحوار، داعيًا لأن يكون أى حوار بعد الانتخابات النيابية المرتقبة فى منتصف شهر مايو المقبل.
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