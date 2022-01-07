كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف مجانا.. جراند ثفت اوتو 5 2022 أخر إصدار

تم إصدار لعبة Grand Theft Auto 5 من قبل شركة Rockstar الشهيرة في عام 2013، وقد حققت هذه اللعبة نجاحًا كبيرًا منذ اليوم الأول وذلك بفضل الرسومات والمؤثرات الموسيقية للعبة والعديد من الميزات الأخرى التي تميزها عن غيرها من ألعاب الفيديو المماثلة، جراند ثفت اوتو 5 أو المعروفة باسم جاتا 5 هي لعبة فيديو يمكن لعبها على PlayStation و PC و XBOX، و تم تطوير نسخة من إحدى الألعاب لأجهزة Android، و حققت اللعبة مبيعات ضخمة مما دفع شركة الإنتاج إلى توسيع توزيع اللعبة في هذا المقال سنخبرك بكيفية تثبيت اللعبة بسهولة، تابعنا على ثقفني.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 على الأندرويدجرانت

من خلال الخطوات التالية سوف تتمكن من معرفة كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت اوتو 5 بنسختها الأحدث لعام 2022 في التالي:

أولا على المستخدم تسجيل الدخول على متجر جوجل بلاي.

ثم الدخول على محرك البحث وكتابة اسم اللعبة جراند ثفت اوتو 5 أو جاتا 5 وقم بالبحث.

خلال ثواني سوف تظهر لك اللعبة قم باختيار خانة التثبيت الآن، وانتظر لعدة دقائق حتى انتهاء التثبيت.

قم بفتح اللعبة على جهازك الأندرويد وقم بتسجيل الدخول عليها من خلال الجيميل الخاص بك، وابدأ بعوض المغامرات بداخل اللعبة في جو من الحماس والتشويق.

كما يمكنك مشاركة اللعبة مع أصدقائك وعائلتك واللعب والمنافسة بينكم.

لعبة جاتا 5 الإصدار الجديد 2022

تزامناً مع البحث الكبير عن كيفية تثبيت لعبة جاتا 5 الإصدار الأخير 2022 كان لابد من وضع نبذه عن اللعبة ليعرف اللاعب كيف بدأت، حيث يوجد عدد كبير من إصدارات هذه اللعبة ولكن إصدار 5 حاز على إعجاب الملايين من المستخدمين ولأنه يحتوى على الكثير من الإمكانيات التي تساعد على اللعب بكل احترافية، وتعمل الشركة المنتجة للعبة على تحديثها بشكل مستمر لإضافة الأدوات والإمكانيات التي تطور من اللعبة بشكل كبير.

ومن الجدير ذكره أن اللعبة كانت تعرف باسم “حرامي السيارات” مسبقاً أو لعبة” سرقة السيارات، وكانت مميزة عن غيرها من الألعاب بروح المغامرة والمطاردة، وتم تغيير اسمها مؤخراً لتصبح باسم جاتا 5 جراند ثفت اوتو 5.