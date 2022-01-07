موعد تقديم ضريبة القيمة المضافة في السعودية 2022 وكيفية الاستعلام عن الفواتير الإلكترونية ٬ يعد تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة المتحدة لمساعدة الفرد على تقديم إقرار ضريبي متعلق بضريبة القيمة المضافة. يجب على الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة تقديم الإقرار الضريبي مع إعلان جميع المعاملات المالية المتعلقة بالمشتريات والمبيعات المتعلقة بالضرائب.

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل على كافة أعمال ضريبة القيمة المضافة في مختلف مجالات الأعمال ، ضرورة تقديم الأوراق الضريبية لشهر نوفمبر الماضي ، كما أكدت على أهمية القيام بذلك قبل نهاية 31 ديسمبر ، 2021 ، مع التنويه بأهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لدفع الضريبة لتلافي الغرامات المالية الناتجة عن عدم السداد ، كما يمكنك التعرف على كيفية الاستفسار عن ضريبة القيمة المضافة الخاصة بك باتباع بعض الخطوات البسيطة.

من أجل تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة ، ستحتاج إلى بيانات حول إجمالي المبيعات والمشتريات. كيفية التقديم على النحو التالي:

ستحتاج أولاً إلى تسجيل الدخول إلى حسابك على موقع الهيئة.

بعد ذلك اضغط على كلمة “Indirect Taxes”.

ثم عليك النقر فوق “الإقرارات الضريبية”.

في الخطوة التالية ، ستحتاج إلى النقر فوق “عوائد ضريبة القيمة المضافة”.

ابحث عن الإقرارات التي يمكنك تعبئتها بسهولة على الموقع.

بعد ذلك ستتلقى إشعارًا باستلام إقرار ضريبة القيمة المضافة الخاص بك.

أما مقدار الضريبة المضافة ، فيجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للضريبة هو 5٪ ، بينما يمثل الحد الأقصى للضريبة 25٪.

أما عن كيفية معرفة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بك ، فيمكنك القيام بذلك بأكثر من طريقة وهي:

يمكنك الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الرسمي للخدمة التابعة للمملكة.

يمكنك أيضًا الاتصال بهذا الرقم “19993” في أي وقت من اليوم.

بالإضافة إلى منصة تويتر الإلكترونية ، من خلال الحساب الرسمي لمصلحة الزكاة والضرائب والجمارك ، يمكنكم الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة.

في البداية يجب أن تعلم أن الفاتورة الإلكترونية عبارة عن فاتورة ضريبية يتم إصدارها إلكترونيًا ، ويلتزم كل طرف بتقديم إقرار القيمة المضافة الخاص به لإصدار الفاتورة الإلكترونية ، وتشتمل لائحة الفواتير الإلكترونية على 7 مواد يكون دورها هو لتنسيق آلية عمل الفواتير الإلكترونية المختلفة وحفظها بشكل صحيح ، فقد بدأ العمل بالفعل في تطبيق نظام الفوترة الإلكتروني ابتداءً من 4 ديسمبر 2021 الحالي ، والجدير بالذكر أن الفوترة تشمل مرحلتين :

المرحلة الأولى التي بدأت في الرابع من شهر ديسمبر الجاري 2021 تعرف بمرحلة الإصدار.

أما المرحلة الثانية فهي بعنوان “الربط والتكامل” ومن المقرر أن يبدأ تنفيذها في الأول من يناير 2023 ، وخلال تلك المرحلة ستعمل مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك على تحديد خطوات ربط الفوترة الإلكترونية. وستقوم بإبلاغ المجموعات المستهدفة قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد لعملية التوصيل. على أقل تقدير.