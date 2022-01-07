موعد انطلاق النسخة الثالثة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية

تنطلق البطولة المرتقبة لإقامة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الثالثة والثلاثين يوم الأحد القادم الموافق التاسع من يناير لعام 2022م والتي ستقام في دولة الكاميرون وتستمر حتى السادس من فبراير القادم، وهو الحدث الأهم الذي ينتظره المصريين من أجل متابعة وتشجيع المنتخب الوطني وتقديم كافة صور الدعم المعنوي له من أجل الحصول على اللقب.انطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية
- ستقام المباراة الافتتاحية في هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية على أرض الملعب الأوليمبي القائم في مدينة ياوندي عاصمة دولة الكاميرون المستضيفة للبطولة هذا العام.
- تعتبر المباريات الافتتاحية مباريات مميزة ينتظرها عدد كبير من مشجي كرة القدم في كل مكان، فهي بمثابة نقطة البدء لنسخة جديدة من البطولة التي يسعى مشجعي كل منتخب للفوز بها والتنافس بشرف للحصول على اللقب.
- وستكون تلك المباراة الافتتاحية بين الكاميرون صاحبة الأرض وفريق بوركينا فاسو.
- وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة بعد غد الأحد التاسع من يناير.
- وبالطبع ما يشغل بال المصريين هي مواعيد المباريات الخاصة بالمنتخب المصري الذي جاء في المجموعة الرابعة وفقًا للقرعة المقامة في 2021م بشأن كأس الأمم الأفريقية.
- وتضم المجموعة الرابعة بالإضافة إلى المنتخب المصري كل من المنتخب السوداني والمنتخب النيجيري ومنتخب غينيا بيساو.
- ولا يخفى على أحد مكانة المنتخب المصري وأنه متربع على عرش الصدارة فقد تمكن من التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 7 مرات مما يجعله متفوق على منافسه في المرتبة الثانية بفارق لقبين.
- كما استطاع المنتخب المصري الوصول إلى نهائيات الكأس 9 مرات على مدار تاريخ البطولة.
- المباراة الأولى للمنتخب المصري في هذه النسخة ستكون في مواجهة المنتخب النيجيري وستقام في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الحادي عشر من يناير.
- وفي يوم الخميس الموافق الخامس عشر من يناير سيقابل المنتخب المصري منتخب غينيا بيساو الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
- أما المباراة الثالثة للمنتخب في هذا البطولة فستكون في مواجهة منتخب السودان يوم الأربعاء 19 يناير 2022م وكذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.
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تنطلق البطولة المرتقبة لإقامة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الثالثة والثلاثين يوم الأحد القادم الموافق التاسع من يناير لعام 2022م والتي ستقام في دولة الكاميرون وتستمر حتى السادس من فبراير القادم، وهو الحدث الأهم الذي ينتظره المصريين من أجل متابعة وتشجيع المنتخب الوطني وتقديم كافة صور الدعم المعنوي له من أجل الحصول على اللقب.انطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية
- ستقام المباراة الافتتاحية في هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية على أرض الملعب الأوليمبي القائم في مدينة ياوندي عاصمة دولة الكاميرون المستضيفة للبطولة هذا العام.
- تعتبر المباريات الافتتاحية مباريات مميزة ينتظرها عدد كبير من مشجي كرة القدم في كل مكان، فهي بمثابة نقطة البدء لنسخة جديدة من البطولة التي يسعى مشجعي كل منتخب للفوز بها والتنافس بشرف للحصول على اللقب.
- وستكون تلك المباراة الافتتاحية بين الكاميرون صاحبة الأرض وفريق بوركينا فاسو.
- وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة بعد غد الأحد التاسع من يناير.
- وبالطبع ما يشغل بال المصريين هي مواعيد المباريات الخاصة بالمنتخب المصري الذي جاء في المجموعة الرابعة وفقًا للقرعة المقامة في 2021م بشأن كأس الأمم الأفريقية.
- وتضم المجموعة الرابعة بالإضافة إلى المنتخب المصري كل من المنتخب السوداني والمنتخب النيجيري ومنتخب غينيا بيساو.
- ولا يخفى على أحد مكانة المنتخب المصري وأنه متربع على عرش الصدارة فقد تمكن من التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 7 مرات مما يجعله متفوق على منافسه في المرتبة الثانية بفارق لقبين.
- كما استطاع المنتخب المصري الوصول إلى نهائيات الكأس 9 مرات على مدار تاريخ البطولة.
- المباراة الأولى للمنتخب المصري في هذه النسخة ستكون في مواجهة المنتخب النيجيري وستقام في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الحادي عشر من يناير.
- وفي يوم الخميس الموافق الخامس عشر من يناير سيقابل المنتخب المصري منتخب غينيا بيساو الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
- أما المباراة الثالثة للمنتخب في هذا البطولة فستكون في مواجهة منتخب السودان يوم الأربعاء 19 يناير 2022م وكذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.