موعد انطلاق النسخة الثالثة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية

تنطلق البطولة المرتقبة لإقامة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الثالثة والثلاثين يوم الأحد القادم الموافق التاسع من يناير لعام 2022م والتي ستقام في دولة الكاميرون وتستمر حتى السادس من فبراير القادم، وهو الحدث الأهم الذي ينتظره المصريين من أجل متابعة وتشجيع المنتخب الوطني وتقديم كافة صور الدعم المعنوي له من أجل الحصول على اللقب.

ستقام المباراة الافتتاحية في هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية على أرض الملعب الأوليمبي القائم في مدينة ياوندي عاصمة دولة الكاميرون المستضيفة للبطولة هذا العام.

تعتبر المباريات الافتتاحية مباريات مميزة ينتظرها عدد كبير من مشجي كرة القدم في كل مكان، فهي بمثابة نقطة البدء لنسخة جديدة من البطولة التي يسعى مشجعي كل منتخب للفوز بها والتنافس بشرف للحصول على اللقب.

وستكون تلك المباراة الافتتاحية بين الكاميرون صاحبة الأرض وفريق بوركينا فاسو.

وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة بعد غد الأحد التاسع من يناير.