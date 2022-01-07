كيفية إضافة مولود جديد في حساب المواطن 2022 في السعودية ٬ تعد إضافة مولود جديد إلى حساب المواطن أمرًا مهمًا يحتاج إلى اتباع عدة خطوات متتالية ، حتى يتمكن المستفيد من دعم حساب المواطن من تعديل التابعين له على موقع البرنامج ، وبالتالي فإن الحق الذي تضمنه الحكومة السعودية له هو غير ضائع وسوف نتعرف علي التفاصيل في الأسطر التالية.

برنامج حساب المواطن

بدأ برنامج دعم المواطن السعودي منذ عام 2017 ، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن بسبب الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي اقتضت ارتفاعًا ثابتًا في الأسعار ، حتى يجد المواطن ذو الدخل المحدود أو المتوسط نفسه عاجزًا عن توفيره. الحاجات الأساسية لمن يعولهم ، ومن هنا جاءت فكرة تسجيل الدخول إلى حساب المواطن – مستخدم جديد ، ليحصل المواطن السعودي على حقه في الإعالة حسب راتبه الشهري وعدد من يعولهم وأعمارهم ، كقيمة يختلف الدعم النقدي الشهري وفقًا لهذه العوامل.

ولزيادة الدعم المقدم للمواطنين الذين لديهم أسر سواء كانوا رجالاً أو مطلقات أو أرامل ، أتاح برنامج حساب المواطن الفرصة لتسجيل المواليد عبر الرابط الإلكتروني الخاص به ، بعد استكمال هذه الخطوات المهمة:

أدخل عبر الرابط إلى موقع البرنامج.

أدخل رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق ملء طلب.

انقر فوق حقل المسوقين بالعمولة ، وأضف شريكًا جديدًا.

دوِّن جميع المعلومات المتعلقة بالمولود الجديد وعلاقته بك ويوم ميلاده وغير ذلك من المعلومات المطلوبة.

انقر فوق حفظ بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة.

يتعامل البرنامج مع الطلب بسرعة ، ويتحقق من أهلية شريك الدعم الجديد ، حيث يتم إخطارك من قبل البرنامج بقبول أو رفض طلبك.

موعد إضافة مولود جديد

لا يوجد وقت محدد لإضافة متابعين جدد من خلال برنامج حساب المواطن ، ولكن الأهم أن البيانات المضافة صحيحة 100٪ ، وانتظر حتى يتم إخطارها بأهلية الحليف الجديد للدعم أو عدم استحقاقه لها. ، وغالبًا ما يحدث هذا قبل الدفعة الشهرية المستحقة من الدعم.

هناك بعض الشروط التي يجب اتباعها قبل المضي قدما نحو إضافة مولود جديد إلى حساب المواطن. أولاً: يجب إضافة المُعال الجديد في الأحوال المدنية إلى بطاقة الأسرة ، بحيث يمكن دراسة أهليته عند تحميل اسمه وبياناته من خلال البرنامج ، والشرط الثاني تحديث هذه بيانات المستفيد الذي سبق تسجيله في حساب المواطن في الأحوال المدنية ، وبالتالي يتم تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية ، ومن ثم اتباع الخطوات المذكورة أعلاه من أجل إضافة مولود جديد وزيادة قيمة الدعم المستحق ، والآن نحن تعرفوا معًا على خطوات تحديث البيانات.