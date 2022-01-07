الصحة العالمية تحذر من خطورة أوميكرون

الصحة العالمية تحذر من خطورة أوميكرونحذرت منظمة الصحة العالمية من تقليل خطورة متحور فيروس كورونا "أوميكرون" .. مؤكدة إنه يودي بحياة أشخاص في شتى أرجاء العالم.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تصريحات صحافية إن العدد القياسي للأشخاص المصابين فرض ضغوطاً شديدة على الأنظمة الصحية.

وجاء هذا التحذير بعدما اشارت دراسات حديثة إلى أن متحور أوميكرون أقل خطورة من حيث إصابة الأشخاص بأمراض خطيرة مقارنة بمتحورات كوفيد السابقة.

وسجلت الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي ما يربو على مليون إصابة بفيروس كوفيد خلال 24 ساعة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، إن عدد حالات الإصابة العالمية سجل ارتفاعاً بنسبة 71 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ونسبة مائة في المائة في الأمريكتين.

وأضافت أنه من بين حالات الإصابة الشديدة في شتى أرجاء العالم، 90 في المائة كانت حالات لم تحصل على اللقاح.