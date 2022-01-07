أخبار اليمن : طيران العدوان يقصف شبوة ومأرب بـ64 غارة

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طيران العدوان يقصف شبوة ومأرب بـ64 غارة

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن 64 غارة على مناطق متفرقة من محافظتي شبوة ومأرب. طيران العدوان يقصف شبوة ومأرب بـ64 غارةعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن 64 غارة على مناطق متفرقة من محافظتي شبوة ومأرب. وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بـ45 غارة مديريات عسيلان وبيحان وعين بشبوة، خلفت أضراراً كبيرة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 16 غارة على منطقة البلق بمديرية الوادي، و3 غارات على مديريتي الجوبة وصرواح في مأرب.

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