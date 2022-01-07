اليمن.. ألوية العمالقة تسيطر على مديرية بيحان "بالكامل"

أعلن محافظ شبوة عوض العولقي، مساء الجمعة، تحرير مركز مديرية بيحان التابعة للمحافظة من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقالت مصادر ميدانية لـ"دوت الخليج"، إن قوات ألوية العمالقة الجنوبية سيطرت على مديرية بيحان غربي شبوة بالكامل، الجمعة، وتتجه نحو حدود محافظة البيضاء وسط اليمن.

وكانت ألوية العمالقة الجنوبية في اليمن، قد بدأت الخميس، عملية متكاملة لتحرير مديرية بيحان في محافظة شبوة، من ميليشيات الحوثي.

وجاءت عملية مديرية بيحان لتعزز تقدم قوات ألوية العمالقة في محافظة شبوة، وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف ميليشيات الحوثي.

وشنت الألوية هجوما من 3 محاور لطرد الحوثيين الذين يحتلون مديرية بيحان منذ أشهر، واستعادت ألوية العمالقة السيطرة على مفرق حريب الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب.

وتقدمت ألوية العمالقة الجنوبية في مديرية بيحان غربي شبوة من محورين، وسط اشتداد المعارك مع ميليشيات الحوثي. بعدها سيطرت على منطقتي هجر السادة والغميس، في مديرية بيحان، بعد طرد الحوثيين منها.

وكانت ألوية العمالقة، قد حررت كذلك معسكر اللواء 163 مشاة في محور بيحان، وطهرت منطقة السليم والصفراء في محافظة شبوة، مكبدة مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بالإضافة إلى اغتنام عدد كبير من الأسلحة الثقيلة وتدمير عدد من الآليات والعتاد العسكري.