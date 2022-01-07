رئيس الوزراء البلجيكى: الوضع الوبائى فى البلاد سيزداد سوءا

وقال دى كرو، فى تصريحات له أوردتها مجلة "بوليتيكو" بنسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، إن البلاد ستواجه أوقات أكثر صعوبة، مُشيرًا إلى أن "الأرقام آخذة فى الارتفاع وسيزداد الوضع سوءا قبل أن يتحسن".
يُذكر أن اللجنة الاستشارية المسؤولة عن الوضع الوبائى فى البلاد وافقت على الإبقاء على التدابير المعمول بها بالفعل، مثل الالتزام بالعمل عن بعد لمدة 4 أيام وألا تتجاوز السعة القصوى لعدد الأشخاص فى المسارح ودور السينما عن 200 شخص.
ويأتى قرار اللجنة بعد يومين من قرارها بإسقاط متطلبات الحجر الصحى اعتبارًا من 10 يناير الجارى للمخالطين المقربين المطعمين بالكامل ضد الفيروس، على الرغم من تزايد أعداد الحالات فى البلاد.
وتشهد بلجيكا موجة خامسة من الوباء فى ظل تفشى سلالة "أوميكرون" الجديدة، مع تسجيل أكثر من 11 ألف حالة إصابة يوميًا و 169 حالة دخول يومية إلى المستشفى فى الفترة من 26 ديسمبر إلى الثانى من يناير الجارى.
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع آخر للجنة الاستشارية فى منتصف هذا الشهر من أجل وضع استراتيجية طويلة الأجل لإدارة الأزمة.
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