إصابة 21 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلى شمالى الضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الجيش الإسرائيلى أطلق "الرصاص المعدنى وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدا بجرائم الاحتلال والمستوطنين فى قرية بيت دجن". وخلفت المواجهات 12 إصابة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، إضافة إلى 20 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع. فى سياق متصل، أفادت الوكالة ذاتها، بإصابة 5 شبان بالرصاص المعدنى "خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى مسيرة كفر قدوم (شمال) المناهضة للاستيطان". وفى بلدة بيتا جنوبى نابلس، أصيب 4 فلسطينيين آخرين بالرصاص المعدنى و44 بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلى. وقال أحمد جبريل مدير مركز الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر فى نابلس، إن "قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف، وذلك بإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة المواجهات".

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