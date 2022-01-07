شركة ترامب للإعلام تعلن موعد إطلاق تطبيق مشابه لتويتر

جدة - نرمين السيد - بعد حظر حساب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، أعلنت شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، التابعة للرئيس ترامب، عن موعد إطلاق الشركة لتطبيق جديد مشابه لمنصة "تويتر" فى عيد يوم الرؤساء فى فبراير المقبل.





وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن التطبيق باسم "تروث سوشيال" تطوره شركة ترامب ليكون بديلا لموقع التواصل الأجتماعى "تويتر" الذى أغلق حساب ترامب بشكل دائم عليه. وسيقدم التطبيق ميزات مشابهة لتويتر. وتأتى منصة التواصل الاجتماعى الجديدة بعد ما يقرب من عام من حظر حسابات ترامب من منصات التواصل الاجتماعى الرئيسية لتشجيع مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكى، حيث حاولوا منع الكونجرس من التصديق على نتائج انتخابات 2020.

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