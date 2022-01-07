فرنسا تخفف من قيود السفر المفروضة على المسافرين البريطانيين

جدة - نرمين السيد - وذكرت القنصلية -فى بيان، أوردته مجلة "بوليتيكو" اليوم الجمعة، فى نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل- أنه بدءا من الآن يُسمح للمسافرين بين فرنسا والمملكة المتحدة بالسفر لأسباب تتعلق بضرورة التواجد فى مكان العمل، مُشيرة إلى أنه يتعين على المسافرين تقديم إثبات من صاحب العمل على صحة ذلك.

وأضاف البيان أنه يمكن للبريطانيين المقيمين فى الاتحاد الأوروبى الآن العبور بسهولة أكبر عبر فرنسا للوصول إلى مقر إقامتهم الرئيسى داخل الاتحاد الأوروبى.

وكانت فرنسا قد خففت بالفعل من إجرءاتها الاحترازية الأولية خلال فترة الإجازات بعد الاحتجاج الذى قام به عدد من المواطنين البريطانيين الممنوعين من السفر إلى الوطن عبر نفق "يوروتانيل" الذى يربط بين بريطانيا وفرنسا.

ولا تزال معظم قيود السفر المفروضة فى 18 ديسمبر الماضى سارية المفعول، والتى اتخذتها الحكومة الفرنسية على خلفية ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، وتشمل: حظر السفر السياحى للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبى وضرورة إجراء اختبار "بى سى أر" قبل المغادرة للمسافرين المؤهلين.