إصابة مستشار النمسا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت المستشارية فى بيان إن العدوى ظهرت على ما يبدو مساء الأربعاء على نيهامر، بسبب الاتصال بأحد أفراد فريقه الأمنى ​​الذى ثبتت إصابته يوم الخميس، ونقلت عنه قوله: "لا داعى للقلق، أنا بخير"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

تلقى المستشار المحافظ ثلاث جرعات من لقاح "كوفيد 19"، ويعمل من المنزل عبر مؤتمرات الفيديو والهاتف، ولن يحضر أى أحداث عامة فى الأيام القليلة المقبلة.

فى حين أن لقاح كورونا لا يمنع بشكل مطلق وصول الفيروس إلى الجهاز التنفسى، فإنه يلعب دورا كبيرا فى حماية الإنسان من تطور المرض وظهور أعراض خطيرة كما يقلل من فرص انتشاره (تعرف أكثر على فوائد اللقاحات من هنا).

كانت نتائج اختبارات زوجة نيهامر وأطفاله سلبية. جاءت هذه الأنباء بعد أن أعلن المستشار إجراءات جديدة يوم الخميس، تهدف إلى الحد من انتشار الوباء والمضى قدما فى خطط جعل اللقاحات إلزامية.

تمكنت النمسا من خفض حالات الإصابة بفيروس كورونا، بفضل الإغلاق بين نوفمبر وديسمبر من العام الماضى، لكن متحور "أوميكرون" يدفع الأرقام للارتفاع مرة أخرى.