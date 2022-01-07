جاهز رابط وظائف وزارة الداخلية السعودية فتح التقديم على رتبة جندي فني موسيقي عبر أبشر jobs.sa

رابط وظائف وزارة الداخلية السعودية، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، مع قُرب موعد فتح التقديم على وظائف عسكرية لرتبة جندي فني موسيقي، فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركز بوكالة وزارة الداخلية السعودية عن حاجتها لشغل الوظائف المطلوبة، وقد حددت أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع توافر الشروط للتسجيل والقبول، ويتم التقديم خلال مدة محددة على الرابط الإلكتروني الرسمي الذي خصصته الوزارة للتقديم، وحرصاً منا على تقديم المعلومات الصحيحة نعرض عليكم متابعي موقعنا المتميز “ثقفني” تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية، والرابط الرسمي للتقديم بالخطوات فتابعونا.

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

النقر على الوظائف المتاحة.

اختيار الوظيفة المعلن عنها.

تسجيل البيانات صحيحة وكاملة.

الضغط على إرسال الطلب.

رابط وظائف وزارة الداخلية السعودية

موعد التقديم على وظائف وزارة الداخلية

يبدأ التقديم على رتبة جندي فني موسيقي وزارة الداخلية، من يوم السبت الموافق 5 جمادي الآخر 1443، الموافق 8 يناير 2022، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 10 جمادي الآخر 1443، الموافق 13 يناير 2022، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والدية خارج المملكة لخدمة البلاد. يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. يمتاز المتقدم بحسن السيرة والسمعة وألا يكون محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. ألا يكون المتقدم قد سبق له العمل على وظيفة خاضعة للنظام العسكري. لا يكون متزوج من غير سعودية. في حالة حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة إحضار شهادة المعادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية. أن يتناسب الطول مع الوزن حسب ما نصت عليه اللائحة الطبية. يجب اجتياز الاختبارات المقررة للقبول. ملئ استمارة التقديم الإلكترونية بالبيانات صحيحة وكاملة حتي لا يتم الاستبعاد في حالة وجود اختلاف في البيانات.

شروط التسجيل والقبولوزارة الداخلية السعودية

تعتبر وزارة الداخلية أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة السعودية، فهي المختصة بحفظ الأمن داخل البلاد والعمل على تطبيق القانون وتنفيذ اللوائح، وتهتم بتوفير الوظائف بمختلف الأجهزة التابعة لها، مثل وظائف مديرية الدفاع المدني السعودي، وذلك ضمن تنفيذ رؤية المملكة 2030 للتحديث والتطوير، وتوفير الوظائف للكفاءات والكوادر التي تخدم البلاد والعباد.