فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني إلكترونيا من الرابط الرسمي وشروطه ومميزاته

فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني ، يمكن لكافة المواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية أن يقوم بفتح حساب في المصرف عن طريق النفاذ الوطني الموحد، وتعد تلك الخدمة من الخدمات المميزة والمهمة من أجل الحصول على خدمات مصرف الراجحي عبر فتح الحساب إلكترونيا، وتعد تلك أيضا من الخدمات القليلة المقدمة من بنوك الدولة وتتميز خدمة فتح حساب للبنك أنها توفر على المواطن أو المقيم العديد من الخطوات والوقت والإجراءات بتمام العملية عبر الإنترنت فقط وذلك حتى يكون العميل الخاص بالمصرف في راحة تامة ووصول لكافة المميزات بصورة سهلة.

رقم مصرف الراجحي وطرق التواصل مع البنك لكافة المناطق ومميزات الهاتف المصرفي للراجحي.

طريقة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني للسعوديين والمقيمين

من أجل كيفية فتح الحساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني للسعوديين والحصول على حساب جاري للبنك عن طريق منصة النفاذ الوطني فيجب على القارئ اتباع الخطوات الآتية كما هي:

أولا قم بتعبئة نموذج التقديم على فتح حساب من خلال رابط فتح حساب الراجحي.

ثانيا بكتابة رقم الجوال الخاص بك من أجل توثيق العملية.

ثالثا قم بتوثيق حساب الراجحي عن طريق أبشر المعروفة بالنفاذ الوطني.

رابعا بعد تأكيد معلوماتك للبنك عن طريق النفاذ ستقوم بتأكيد العملية عبر الرسالة النصية التي ستصلك.

خامسا بمجرد تأكيد العملية أصبح لديك حساب شخصي في الراجحي أصبح بإمكانك الاستفادة من مميزات المصرف.

سادسا يمكن للعميل طلب بطاقة مدى الخاصة به في أي وقت للاستفادة منها من الصراف الآلي.

بهذا نكون قد وضحنا فتح حساب لبنك الراجحي بخطوات سهلة، وبعد هذه الإجراءات يمكنك فتح فتح حساب مع مصرف الراجحي بخطوات بسيطة أون لاين.

شروط فتح حساب في الراجحي

بعد أن وضحنا كيفية فتح حساب لبنك الراجحي فيجب أن نقوم بتوضيح المطلوب للقيام بفتح حساب في بنك الراجحي عبر الموقع الإلكتروني، ولمعرفة الشروط فهي كالآتي:

أولا يجب أن يكون لدى المتقدم هوية مواطن أو هوية مقيم.

ثانيا سن التقديم لفتح حساب للبالغين 18 عاما وللقاصرين 15 عاما.

ثالثا رقم الجوال المقدم للحساب يشترط أن يكون من أرقام شركات الجوالات بالمملكة.

رابعا يجب أن يكون العنوان الوطني المقدم صحيحا حيث يمكن استلام بطاقة مدى خلاله.

خامسا على المتقدم أن يكون مسجلا في النفاذ الوطني الموحد لضمان صحة العملية.

سادسا الجوال المقدم هو مخصص لك وليس مسجل باسم أي أحد آخر حتى لو كان من عائلتك.

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مزايا فتح حساب لبنك الراجحي

يعتبر مصرف الراجحي من البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية حيث يقوم بتقديم كافة تعاملاته تحت الهيئة الشرعية بالمملكة، وبذل يكون البنك أو المصرف من المصارف الإسلامية كما يعد بنك الراجحي من أشهر البنوك في المملكة، ولمعرفة مميزات فتح حساب بنكي في الراجحي بالنفاذ الوطني فهي كالآتي:

أولا سهولة تنفيذ العملية في أي وقت أو يوم حيث تعتبر العملية عملية إلكترونية لذا يسهل الوصول لها في أي وقت.

ثانيا يمكن تنفيذ العمليات إلكترونيا عبر حسابك على الموقع.

ثالثا يتيح المصرف للعميل إصدار كشف حساب شهري يوضح عمليات الحساب بشكل دقيق.

رابعا كل القنوات الإلكترونية التابعة للبنك مفتوحة بحيث يمكن للعميل استخدامها وقتما شاء.

خامسا سهولة إصدار بطاقة صراف آلي عبر أجهزة الخدمة المتاحة.

سادسا دفع فواتير الجهات الحكومية.

سابعا إمكانية التسجيل في خدمة مباشر للأفراد.

كما يتيح الراجحي أيضا العديد من المزايا كالراجحي شركات والراجحي أفراد والراجحي تداول والتي تعد من المزايا المهمة للمصرف.