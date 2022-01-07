وزارة الموارد البشرية استعلام عن معاملة 1443 الخطوات بالتفصيل

وزارة الموارد البشرية استعلام عن معاملة هذه الخدمة تقوم الوزارة بتقديمها لمواطني المملكة العربية السعودية سواء كان مواطن سعودي أو مقيم داخل أراضي المملكة حيث أن هذه الخدمة من ضمن خدمات الكترونية متعددة وذلك لراحة المواطن ومن خلال هذا المقال على موقع ثقفني سوف نقوم بتوضيح بعض النقاط المهمة التي تخص هذا الموضوع.

وزارة الموارد البشرية استعلام عن معاملة

من الممكن أن يقوم كافة مواطني المملكة العربية السعودية أو المقيمين على أراضي المملكة بالاستعلام عن معاملة وذلك يكون بإتباع بعض الخطوات السهلة والميسرة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الخاص بـِ وزارة العمل والموارد البشرية.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يتم النقر على زر استعلام عن طلب وزارة العمل أو معاملة وبعدها يقوم المستخدم بكتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة البحث حتى يتم ظهور البيانات المطلوبة.

طريقة استخراج أو تجديد رخصة عمل

يستطيع المواطن الذي يرغب في تجديد رخصة العمل أو استخراج رخصه جديدة بواسطة مكتب العمل فلا بد أن يقوم بإتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

ثم الضغط على أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية.

وبعدها يتم النقر على زر إصدار أو تجديد رخصة العمل.

يتم تدوين جميع البيانات المطلوبة مثل (كلمة المرور، رَقَم الإقامة).

على المستخدم أن يقوم بتحديد نوع المنشأة التي تخص الرخصة الذي يريد استخراجها أو تجديدها.

وبعدها يتم الضغط على أيقونة تأكيد الطلب.

وأخيراً يتم الانتظار حتى تفتح الصفحة الخاصة بدفع الثمن الخاص باستخراج أو تجديد الرخصة.

رسوم تجديد رخصة بمكتب العمل

لقد تم تحديد رسوم تجديد رخصة العمل من قبل وزارة العمل وهذه الرسوم تتمثل في الآتي:

يتم دفع 400 ريال سعودي شهرياً أو 4800 ريال سعودي سنوياً.

حتى يتم استخراج رخصة العمل قد تصل الرسوم إلى 100 ريال سعودي للمقيمين لفترة سنة كاملة.

كيفية الاستعلام عن سداد رسوم مكتب العمل

من ضمن الخِدْمَات التي تقدمها وزارة العمل خدمة الاستعلام عن سداد رسوم مكتب العمل إلكترونياً ويتم ذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.

ثم النقر على زر الخِدْمَات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم اختيار الخدمة المطلوبة سواء كان تجديد الرخصة أو إصدارها حتى يتم التعرف على الرسوم المطلوبة.

تدوين البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك ثم الضغط على أيقونة البحث.

وأخيراً يتم الاطّلاع على رسوم تجديد الرخصة أو إصدارها.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات بواسطة مكتب العمل

من الممكن أن يقوم المواطن بالاستعلام عن رصيد المدفوعات بواسطة مكتب العمل إلكترونياً وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى الموقع الخاص بوزارة الداخلية السُّعُودية.

الضغط على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

النقر على رابط خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات.

تدوين البيانات المطلوبة مثل (رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، رمز التحقق).

حتى يتم التعرف على البيانات الموجودة يتم الضغط على زر العرض.

وأخيراً سوف يتم ظهور صفحة تضم كافة البيانات التي تخص رصيد المدفوعات.

وفي الختام نكون قد تعرفنا على وزارة البشرية استعلام عن المعاملة كنا أننا تعرف على طريقة استخراج أو تجديد رخصة العمل وقمنا بذكر رسوم استخراج رخصة بمكتب العمل وتعرفنا أيضاً على كيفية الاستعلام عن سداد رسوم رخصة بمكتب العمل وأخيراً قد تعرفنا على الاستعلام عن رصيد المدفوعات بواسطة مكتب العمل.