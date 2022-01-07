إلهام شاهين ترد على فيديو صلاتها "من دون حجاب"

ردت الفنانة المصرية إلهام شاهين على الجدل المثار حولها، بعد ظهورها في جنازة الفنانة الراحلة مها أبو عوف، الخميس، وهي تصلي "من دون حجاب".

وتعرضت الفنانة الشهيرة لانتقادات حادة، بعد الموقف الذي رصدته عدسات المصورين أثناء الجنازة.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، ردا على هذه الانتقادات: "الحجاب سقط مني سهوا ولم أنتبه. وعندما شعرت رفعته مرة أخري، ولو أن التصوير كان كاملا لظهر لهم ما فعلته".

وتابعت: "لا يحق لأحد أن يصورني في الصلاة أو في الجنازات، وتعليقي على هذا الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو أنه مبتذل، لأن هناك بعض الناس تنتظر لنا أي خطأ لمجرد التسلية وإثارة الجدل حولنا فقط".

وعادة ما تثير تصريحات إلهام شاهين الجدل، وآخرها إعلان رغبتها في التبرع بأعضائها بعد الوفاة، وانتقاداتها للفنانين رافضي القبلات والأحضان في الأعمال الفنية.