اعتقال صبى يشتبه فى ارتكابه عملية طعن غرب لندن

جدة - نرمين السيد - وتم العثور على داريوش ولوش، 46 عاما، وهو مواطن بولندى، مصابا بطعنات فى شارع هاى ستريت فى مدينة يوسلى، غرب لندن، مساء الثلاثاء الماضى.

وتم إسعاف ولوش فى مكان الحادث، لكن أعلن عن وفاته فى وقت لاحق.

وقال واين جولى، من وحدة الجريمة المتخصصة:"نعتقد أن داريوش تعرض لهجوم من جانب مجموعة من الشبان فى طريق "تافيستوك"، إثر خلاف بينهم، ثم هربت المجموعة فى اتجاهات مختلفة".

ولا يزال الصبى، الذى لم يتم الكشف عن هويته، رهن الاعتقال.