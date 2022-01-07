اندلاع حريق بمبنى وزارة العدل فى جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لموقع "نيوز 24" قال المتحدث باسم وزارة العدل، كريسبين فيرى: "يُشتبه فى أن المتسولين ربما أشعلوا النار للتدفئة بالقرب من المحكمة، وليس هناك إصابات ولا أضرار هيكلية كبيرة، باستثناء علامات الحريق على الباب الخشبى".

وأضاف المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، ويسلى تويج، أنه تم فتح تحقيق جنائى فى الحريق الذى اندلع فى مقر الوزارة بمدينة كيب تاون جنوب غربى البلاد.

وشوهد محققو الطب الشرعى وهم يمشطون مكان الحادث، ويأخذون عينات من زجاجات بلاستيكية تم العثور عليها بجوار الباب الخشبى المحترق.

وكان برلمان جنوب إفريقيا قد تعرض لأضرار جسيمة بسبب حريق اندلع الأحد الماضى، وتم القبض على مشتبه فيه يبلغ من العمر 49 عاما على صلة بهذه القضية.

وأشار رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إلى ضرورة التحقيق فى سبب اندلاع الحريق، وكيفية انتشار الحريق داخل المبنى، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة أظهرت أن نظام الكشف عن الدخان فى البرلمان لم يكن يعمل بشكل صحيح.

وقال جان بيير سميث، عضو لجنة السلامة والأمن فى بلدية كيب تاون، "إن حجم الدمار الذى حدث يتجاوز ما كان يُخشى فى البداية فقد انهارت عدة أسقف ودُمرت الغرف وتعرضت المكاتب لأضرار بالغة".