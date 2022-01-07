الصين: أوامر بفرض حجر صحى على عشرات المسؤولين والنواب فى هونج كونج

ويشكّل دخول الشخصيات البارزة إلى منشآت هونج كونج للحجر لمدة 21 يوما، إحراجا لسلطات المدينة التى شكّلت مجلسا تشريعيا مؤخرا، ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع له الأسبوع المقبل.
وكانت شخصيات حكومية كبيرة بينها قائدا الشرطة والهجرة فى المدينة و19 نائبا، من بين 170 شخصا حضروا حفل عيد ميلاد القاضى وتمان هانج.
وصدرت أوامر لعدد من الأشخاص بالخضوع لحجر صحى منذ امس الخميس، بعدما اكتُشفت إصابة بفيروس كورونا خلال الحفل واقتصرت الأوامر الأولى على المخالطين المباشرين للحالة، ولكن تم توسيع نطاق أوامر الحجر لتشمل جميع الذين حضروا الحفل بعدما تأكدت إصابة ثانية لدى أحد الحاضرين.
وقال شوانج شوك-كوان، مدير مركز هونج كونج للوقاية الصحية فى الصين، إن "على جميع الأشخاص الذين كانوا فى الحفل الخضوع لحجر صحى".. ولم تحدد وزارة الصحة الصينية، العدد الدقيق للحاضرين الذين سيتعيّن عليهم الخضوع للحجر.. لكن سبق للحكومة أن أكدت بأن 13 مسؤولا رفيعا و19 نائبا حضروا الحفل.
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