إصابة صحفى فلسطينى بالرصاص المطاطى خلال تغطية مواجهات قرب رام الله

جدة - نرمين السيد - أصيب صحفى فلسطينى، بالرصاص المطاطى، اليوم خلال تغطية مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة المُتاخمة لمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.





وذكرت مصادر فلسطينية أن الصحفى معتصم سقف الحيط، أصيب بالرصاص المطاطى فى الصدر خلال المواجهات، التى أعقبت قمع الاحتلال لمسيرة توجهت إلى محيط مستوطنة "بيت إيل" المُقامة على أراضى المواطنين الفلسطينيين. وكانت المسيرة انطلقت إسنادًا للأسير الفلسطينى المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، الذى نقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلى قبل 3 أيام إلى مستشفى "برزلاى" الإسرائيلى، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحى. وأصيب عدد من المشاركين فى المسيرة بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، الذى أطلقته قوات الاحتلال بكثافة صوبهم فى محاولة لتفريقهم.

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