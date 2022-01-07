كيف اعرف اني مقبول في الضمان المطور الضمان الاجتماعي الجديد 1443

كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور 1443 إذا كنت تريد معرفة إذا كان قد تم تضمينك في نظام الضمان الاجتماعي وترغب في معرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على معاش تقاعدي شهري، فأنت بحاجة إلى زيارة فرع مؤسستك أو الاتصال بالرقم الموحد (1119) و يمكن الاتصال بفريق الدعم على مدار الساعة خلال ساعات العمل الرسمية.

كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور 1443

كيف أعرف ما إذا كنت قد حصلت على موافقة الضمان الاجتماعي؟ قالت وزارة الموارد البشرية أنه يمكنها التسجيل وتحديد أهليتها للضمان الاجتماعي، وذلك من خلال سلسلة من الخطوات على الموقع الرسمي للدائرة.

تؤكد إدارة الموارد البشرية أيضًا أنه يجب على المستفيد إدخال جميع بياناته بشكل صحيح من أجل قبول طلبك في أسرع وقت ممكن دون تأخير.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي

لمعرفة ما إذا كان قد تم تضمينك في نظام الضمان الاجتماعي، يمكنك التحقق من خلال رقم الجنسية عبر الإنترنت على الموقع الرسمي، يحتاجون فقط إلى اتباع الخطوات البسيطة:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الموارد البشرية.

في الصفحة الرئيسية للموقع، انقر على رابط “الاستعلام”.

في الصفحة الرئيسية، انقر فوق رمز خدمة الموقع.

أدخل رقم الجنسية ورقم الضمان بدقة.

أدخل رمز التحقق بنجاح.

يمكن رؤية جميع البيانات ذات الصلة، بما في ذلك رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك ، في البيان.

هناك أيضًا عرض لرصيد المواطن ومقدار الأمان الذي يمكن ضمانه.

الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن نفذت الدولة إصلاحات تشريعية، أعلن مجلس وزراء المملكة عن نظام ضمان اجتماعي جديد مصمم لتحسين منتجات الدعم التي تقدمها للمواطنين، ومشاريع حتى يتمكنوا من الالتحاق بسوق العمل السعودي وإيجاد فرصة عمل مناسبة لكل مستفيد، وهذه المشاريع مخصصة للأشخاص القادرين على العمل فقط، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تغريم من يخالف قوانين المشروع.

شروط استحقاق معاش الضمان المطور للمطلقات

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مؤخراً عن الشروط اللازمة للمطلقات لتلقي معاشات النفقة الاجتماعية مع الجنسية السعودية ويستثنى من هذا الشرط فئات معينة مثل مطلقات أو أرامل الأجنبيات والأزواج السعوديين، والذين لديهم أطفال سعوديون، والأطفال المطلقون من أزواج أجانب أو أرامل سعوديات، كما يستثنى من ذوي الاحتياجات الخاصة من الخارج.