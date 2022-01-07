شروط التسجيل بالضمان الجديد المطور للمواطنين

شروط التسجيل بالضمان الجديد المطور، هناك العديد من المستفيدين الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، لذلك قامت وزارة الموارد البشرية بإجراء تطوير علي النظام القديم بحيث تستهدف الفئات الأشد حاجة بالمملكة، إن هذا النظام المطور للضمان لديه أهداف يسعى لتحقيقها، فإن أهداف نظام الضمان الجديد تدعو إلي تحقيق الاستقرار لجميع المستفيدين، كما أوضح النظام ما هي موارد الدعم المالي المقدم للمواطنين المستفيدين منه، كما يجب علي جميع المواطنين في المملكة متابعة موقعنا للاستفادة من الضمان الجديد المطور، فإن موقعنا يقدم للمواطنين شروط التسجيل بالضمان الجديد المطور، كما ذكر كيفية الدخول للتسجيل في الضمان المطور واحتساب المعاش.

أن يكون المتقدم للضمان مواطن سعودي الجنسية.

لابد من إقامة المتقدم للضمان بالمملكة بشكل دائم.

يجب أن دخل الفرد المستقل أو الأسرة المحتسب يقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو كالتالي 1100 ريال سعودي لرب الأسرة أما القيمة لكل فرد في الأسرة تكون 500 ريال سعودي.

عدم التحاق المتقدم بأي مركز من مراكز الإيواء أو إحدى دور الرعاية في المملكة.

لابد من التزام المتقدم بكافة متطلبات الوزارة من تقديم خدمات صحة و التعليم وأيضا لابد من التزامه ببرامج التوظيف للقادرين من أفراد الأسرة للالتحاق بها.

لابد من عدم وجود أي أصول ملكية لدي المتقدم.

ملحوظة هامة إذا كان لدي رب الأسرة أكثر من عائلة كل عائلة يكون لها معاش مستقل عن الأخري، وأيضا في حالة وجود أحد الأبناء يدرس خارك المدينة لا يؤثر في استحقاق صرف المعاش.

يجب أن يقوم المواطن بالدخول علي الصفحة الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور.

يضغط علي أيقونة إنشاء مستخدم جديد.

يدخل المواطن جميع البيانات المطلوب تعبئتها من بيانات شخصية كرقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم جوال المتقدم.

يرسل البرنامج رمز التحقق عبر رقم الجوال المسجل.

يقوم بإدخال هذا الرمز ثم يضغط علي اختيار توثيق.

ثم يقوم بتسجيل الدخول إلي المنصة الرسمية للضمان من خلال إدخال رقم الهوية، وكلمة المرور السابق إدخالها أثناء عمل الحساب.

شروط التسجيل بالضمان الجديد للمستفيدينطريقة الدخول كمستخدم جديد بالضمان