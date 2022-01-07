حساب المُواطن السعودي وتفاصيل دفعة يناير ٢٠٢٢

حساب المُواطن السعودي في البداية سنتكلم عن المصادر المالية التي ستستثني من حساب المواطن على الاحتساب ضمن دخل المستفيد أو التابع له، وسوف نتكلم بتوسع على نوع المصادر، وخاصة بذكر أسباب تعليق عملية الإضافة للمستفيدين الجدد عبر حساب المواطن، وهل يمكن إضافة أشخاص تابعين جدد.

الهدف الرئيسي لبرنامج حساب المواطن:

فقد جاءت فكرة مبادرة الدعم من قبل الحكومة السعودية لكل مواطن سعودي من محدودي الدخل أو متوسطي الدخل، والهدف الرئيسي منها هو تعزيز قدرته على مواجهة التضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وذلك حتى يتمكن من مواكبة متطلبات الحياة، وقد أتاح البرنامج لكل مواطن الفرصة في التسجيل من خلاله للحصول على أكبر دعمٍ نقدي شهري، بشرط استيفاء الشروط الأهلية والتي تتكون من:

1. يلزم أن يكون مواطنا سعوديا يحمل الجنسية السعودية ويعيش علي أراضي المملكة

2. لا يكون من سكان دور الرعاية ،أو لدية أي أحكام مسجلة سابقاً

حجم الاستثمارات للمستفيدين نحو 2 مليار ريال سعودي في برنامج حساب المواطن السعودي:

حساب المُواطن السعودي من الشروط الإلزامية أن يكون مجموع أجرة الشهري هو ومن يعولهم أقل من الحد الأدنى الذي قد وضعته الحكومة بالمملكة العربية السعودية.

إن تتوافق المعلومات المسجلة مع الوثائق الرسمية المرفقة مع الطلب.

المصادر المستثناة في برنامج حساب المواطن؟

نيابة عن ضرورة تحديث البيانات التي طالب بها البرنامج المستفيدين المقدم لهم الدعم النقدي فهناك عديد من الاستفسارات عن المصادر التي تعتبر مستثناة من الإضافة عبر البيانات الخاصة بالدخل الشهري، وقد تبينت في الآتي:

1. كم المساعدات سواء عينية أو نقدية التي يحصل عليها المستفيد بغرض العلاج.

2. الدعم الكلي الذي يحصل علين حين حدوث كارثة.

3. الصدقات بأشكالها.

معلومات عن الدفعات المرفوضة؟

وهي الدفعات التي قد تم صرفها للمستفيد بالفعل، ولكنها لم تتحول الي حسابه البنكي، ولكن يلزم القيام بعدة خطوات كي يتم استرداد الدفعة لاحتمالية وجود مشكلة في حسابه البنكي، وليكم طرق لحل مشكلة الدفعات المرفوضة.

الحلول المقترحة لحل مشاكل برنامج حساب المُواطن لشهر يناير بالمملكة العربية السعودية:

الأول: القيام بمراجعة البنك والتأكد من أن الحساب جاري ولا توجد به مشاكل ثم الدخول علي رابط البرنامج بكلمة المرور ورقم الهوية للمستفيد ثم الضغط علي الدفعات المالية ومنها الي تأكيد الحساب البنكي.

الثاني: إذا قمت بتغير الحساب البنكي فسوف تقوم بكتابة الحساب الجديد ثم كتابة البيانات الخاصة بحسابك الحالي وانتظر الرسالة النصية علي هاتفك ليتم التحقق من الرمز ولكن لو لم يتم حل المشكلة سوف تقوم بتقديم طلب شكوي.

الحل الثالث: حساب المُواطن السعودي تقوم بالدخول الي الحساب والضغط علي عرض حالة الاستحقاق والذي يتم من خلالها عرض جميع الدفعات التي تم صرفها سابقا وفي حالة عدم وجود الدفعة الأخيرة تقوم بالنقر علي طلب بتقديم شكوي واختيار نوع الشكوي وعرض الملف وإرفاق كشف الحساب الخاص بها ثم إرسالها.

كل ما يتسبب بتعليق التسجيل في حساب المواطن وعن المستثنون من القرار:

من الجدير بالذكر انه لا يوجد حالياً أماكن لتسجيل مستفيدين جدد لدي برنامج حساب المواطن، ولم يتم الإعلان عن موعد استئناف التسجيل بعد ، حيث تم إيقاف العديد من الحسابات بسبب عدم تحديث البيانات المطلوبة عبر البرنامج، وأيضاً بسبب عدم تقديم الاعتراض على الدفعات في الوقت المحدد، ولكن يوجد إمكانية لإضافة متابعين جدد بخطوات بسيطة: وللتسجيل.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1. أولا تقوم بالدخول الي البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

2. الاطلاع على تفاصيل الطلب الذي تم تقديمه سابقا.

3. الضغط علي بيانات التابعين.

4. مع الضغط على إضافة تابعين، وكتابة جميع البيانات المطلوبة.

5. النقر علي إضافة ثم حفظ، كي يتم تحديث البيانات.

6. يمكن التعرف على القيمة الخاصة بالدعم التي سوف تستقبلها في الدفعات القادمة بعد إضافة التابعين بجميع تفاصيلهم، باستخدام الحاسبة التقديرية. واليك 77 دولة تتيح السفر من والي السعودية بدون تأشيرة