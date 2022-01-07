تمويل شخصي سريع في 30 دقيقة احصل علي المبلغ في حسابك بدون كفيل

سلفه فوريه بدون كفيل ولا تحويل الراتب من منصة سلفه بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث كثير من الأشخاص علي تمويل بسيوله نقديه سريعه، فقد وفرت منصة سلفه هذا التمويل ولكن حددت المنصة شروط ميسرة ولا بد من توافرها حتي يستطيع العميل الحصول على تمويل فوري في خلال 15 دقيقة من التقديم علي التمويل، فمن خلال هذا المقال نوضح لكم اهم المزايا والشروط للحصول على تمويل شخصي فوري بدون تحويل راتب وبدون كفيل من منصة سلفه السعودية.

شروط الحصول على تمويلك الفوري من منصة سلفه

تستطيع أن تحصل على تمويلك الفوري من منصة سلفه الإلكترونية، فمن خلال هذا التمويل الشخصي تستطيع أن تلبي متطلباتك الشخصية بالحصول على السلفة المالية في خلال ربع ساعه فقط، فإذا توافرت الشروط والأحكام المطلوبة التي تحددها منصة سلفه، يتم إيداع مبلغ السلفة المالية إلى الحساب الخاص بالشخص المتقدم مباشره، وسوف نوضح لك عزيزي القارئ شروط الحصول على تمويل شخصي سريع من منصة سلفه بالمملكة العربية السعودية.

تمويل منصة سلفه يشترط أن يكون العميل سعودي الجنسية. يجب أن يتراوح عمر الشخص المتقدم ما بين 18 عاما حتي 60 عاما. يشترط أن يكون الشخص المتقدم شاغلا بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص. يجب ان يكون العميل قضي فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر في العمل الحكومي، وسته اشهر في القطاع الخاص. لا بد أن يكون الدخل الشهري للمواطن المتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي حتي يحصل على تمويل شخصي من منصة سلفه الإلكترونية بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

تعرف على مزايا التمويل الشخصي الفوري من منصة سلفه

يتميز هذا التمويل الشخصي من منصة سلفه بمزايا كثيره ورائعه تجعله مميز عن باقي التمويلات الأخري، وهي كالتالي.