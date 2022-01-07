يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد نتائج مزاين الإبل 1443 في مهرجان الملك عبد العزيز لأنه يعد من المهرجانات الشهيرة التي يقوم نادي الابل السعودي بتنظيمها، فهي تحتوي على الكثير من الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى إحياء التراث الخليجي والسعوديين، يعتبر مهرجان الملك عبد العزيز هو مهرجان ترفيهي ثقافي رياضي، يتم إقامته في المملكة العربية السعودية للأشخاص الذين يعشقون الإبل، حيث أنه يعرفهم بكل تراثها.مهرجان مزاين الإبل للملك عبد العزيز
يوفر مهرجان الابل الوجهات السياحية والثقافية والاقتصادية والترفيهية التي ترتبط بالإبل، حيث أن الإمام مشعل بن عبد العزيز هو أول من أطلقه في عام 1420هـ، وقد صدر القرار الذي يوافق عليه من رئاسة مجلس الوزراء، ولكن من خلال بعض القواعد، وتتم إقامته بإشراف الاتحاد السعودي للهجن.نتائج مزاين الإبل 1443 في مهرجان الملك عبد العزيز
تم الإعلان عن نتائج مزاين الابل لعام 1443ه،يوم 2 جمادى الثاني، الموافق 5 يناير 2022، وكانت النتائج كما يلي:
- حصل الفندي خميس الفندي المزروعي على المرتبة الأولى في جل مهجنات، وهو من دولة الإمارات العربية المتحدة.
- بينما حصل سالم حمد علي هميلة المزروعي على المرتبة الثانية والثالثة في جل مهجنات، وهو من الإمارات العربية المتحدة.
- كما حصل ذيب بن محمد بن مسفر القحطاني على المرتبة الرابعة في جل مهجنات، وهو من المملكة العربية السعودية.
- هذا وقد حصل عبد العزيز بن محمد بن عايض القحطاني على المرتبة الخامسة في حل مهجنات، وهو من الإمارات العربية المتحدة.
- أما المرتبة الأولى في هجن أصايل دق فقد حصل عليها عبد الله أحمد خليفة الكوري، وهو من دولة قطر.
- كما حصل على المرتبة الثانية من هجن اصايل دق، سالم ناصر صقر المنصوري، وهو من الإمارات العربية المتحدة.
- وحصل عبد العزيز محمد بن عايض القحطاني على المرتبة الثالثة من هجن أصايل دق، وهو من الامارات المتحدة العربية.
- وحصل على المرتبة الرابعة في هجن أصايل دق، عبد الله أحمد خليفة الكوري ، وهو من دولة قطر.
- كما حصل خالد عبيد على المنصوري على المرتبة الأولى من سواحل 20، وهو من المملكة العربية السعودية.
- وحصل سعد ابن سلمى بن مسلم الرفاعي على المرتبة الثانية في سواحل 20، وهو من المملكة العربية السعودية.
- وحصل مرزق بن على بن طير المجنوني على المرتبة الثالثة سواجل 20، وهو من المملكة العربية السعودية.
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يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد نتائج مزاين الإبل 1443 في مهرجان الملك عبد العزيز لأنه يعد من المهرجانات الشهيرة التي يقوم نادي الابل السعودي بتنظيمها، فهي تحتوي على الكثير من الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى إحياء التراث الخليجي والسعوديين، يعتبر مهرجان الملك عبد العزيز هو مهرجان ترفيهي ثقافي رياضي، يتم إقامته في المملكة العربية السعودية للأشخاص الذين يعشقون الإبل، حيث أنه يعرفهم بكل تراثها.مهرجان مزاين الإبل للملك عبد العزيز
يوفر مهرجان الابل الوجهات السياحية والثقافية والاقتصادية والترفيهية التي ترتبط بالإبل، حيث أن الإمام مشعل بن عبد العزيز هو أول من أطلقه في عام 1420هـ، وقد صدر القرار الذي يوافق عليه من رئاسة مجلس الوزراء، ولكن من خلال بعض القواعد، وتتم إقامته بإشراف الاتحاد السعودي للهجن.نتائج مزاين الإبل 1443 في مهرجان الملك عبد العزيز
تم الإعلان عن نتائج مزاين الابل لعام 1443ه،يوم 2 جمادى الثاني، الموافق 5 يناير 2022، وكانت النتائج كما يلي:
- حصل الفندي خميس الفندي المزروعي على المرتبة الأولى في جل مهجنات، وهو من دولة الإمارات العربية المتحدة.
- بينما حصل سالم حمد علي هميلة المزروعي على المرتبة الثانية والثالثة في جل مهجنات، وهو من الإمارات العربية المتحدة.
- كما حصل ذيب بن محمد بن مسفر القحطاني على المرتبة الرابعة في جل مهجنات، وهو من المملكة العربية السعودية.
- هذا وقد حصل عبد العزيز بن محمد بن عايض القحطاني على المرتبة الخامسة في حل مهجنات، وهو من الإمارات العربية المتحدة.
- أما المرتبة الأولى في هجن أصايل دق فقد حصل عليها عبد الله أحمد خليفة الكوري، وهو من دولة قطر.
- كما حصل على المرتبة الثانية من هجن اصايل دق، سالم ناصر صقر المنصوري، وهو من الإمارات العربية المتحدة.
- وحصل عبد العزيز محمد بن عايض القحطاني على المرتبة الثالثة من هجن أصايل دق، وهو من الامارات المتحدة العربية.
- وحصل على المرتبة الرابعة في هجن أصايل دق، عبد الله أحمد خليفة الكوري ، وهو من دولة قطر.
- كما حصل خالد عبيد على المنصوري على المرتبة الأولى من سواحل 20، وهو من المملكة العربية السعودية.
- وحصل سعد ابن سلمى بن مسلم الرفاعي على المرتبة الثانية في سواحل 20، وهو من المملكة العربية السعودية.
- وحصل مرزق بن على بن طير المجنوني على المرتبة الثالثة سواجل 20، وهو من المملكة العربية السعودية.