الاعلان عن برنامج دعم مالى مقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان السعودية حتى 100 الف ريال

قد اعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان السعودية. أنها سوف تقدم برنامج دعم مالى جديد لمستفيدى الإسكان حتى 100 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة. ويتميز برنامج دعم مالى الجديد بأنه ثابت وبشكل مقدم وغير مسترد. وقد اوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان انة سوف يتم تقديم المزيد من الحلول التمويلية خلال الفترة المقبلة. وسوف يتم إطلاق برنامج الدعم المقدم لمستفيدى الاسكان قريبا بالشراكة مع بعض الجهات التمويلية. وذلك للاستفادة من الوحدات السكنية الجاهزة. التفاصيل فى هذا المقال.

الدعم المالي المقدم من وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان

قد أكد السيد ماجد بن عبداللة حمد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. إن منظومة التمويل العقاري فى المملكة العربية السعودية قد وصلت الى مرحلة النضج . وان اكثر من 210 الف اسرة سعودية قد استفادت من برنامج الدعم السكني خلال العام السابق. وأن أكثر من مليون ومائة ألف اسرة سعودية استفادت من البرنامج خلال الأعوام السابقة. حيث تم الوصول الى أكثر من 800 ألف عقد خلال أربعة اعوام بقيمة 400 مليار ريال.

يتميز برنامج الدعم المالي لمستفيدي الإسكان بالكثير من المميزات منها.

يعتبر الدعم المقدم ثابت وبشكل مقدم دون النظر او الاخذ فى الاعتبار دخل المستفيد او قيمة العقار.

كما يعتبر الدعم المقدم غير مسترد وحتى مبلغ مائة الف ريال سعودى.

يشمل البرنامج البناء الذاتي.

كذلك الوحدات الجاهزة من السوق.

ايضا الوحدات الجاهزة من الوزارة.

بالإضافة الى منتج أرض وقرض.

الحصول على الدعم بشكل مباشر.

مميزات برنامج الدعم المالي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكاندعم مالي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان 2022

قد أوضح وزيرة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه سوف يتم الاعلان عن 300 الف وحدة سكنية خلال الخمسة اعوام المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص وبعض الجهات التمويلية منها 147 ألف وحدة سكنية فى الرياض.

كيفية الحصول على الدعم المالى والشريحة المستفيدة من الدعم

يمكن الحصول على الدعم المالي المقدم من وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان. بكل يسر وسهولة عن طريق موقع وتطبيق سكنى الالكتروني الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان.

.الشريحة المستفيدة من الدعم المالي

قد اوضحت الوزارة ان المستحقين لبرنامج الدعم المقدم من وزارة الشؤون البلدية والإسكان. أن الدعم سوف يشمل جميع المستحقين الذين لم يستفيدوا من الدعم مسبقا.

حتى الان لم يتم الاعلان عن تفاصيل الدعم المالى المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية وسوف يتم الاعلان عن التفاصيل قريبا