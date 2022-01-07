كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد في المملكة

فاتورة المياه برقم العداد 300 السعودية من ضمن الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين في المملكة سهولة التعرف على فاتورة المياه برقم العداد، وذلك بكل سهولة ويسر عن طريق الدخول على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة على الموقع المخصص لدفع الفواتير وأنت في مكانك من البيت لكي توفر الوقت والجهد للوصول إلى المركز، بواسطة رقم العداد ورقم الهوية الخاص به، ومن خلال السطور القادمة سوف نشرح لكم طريقة الاستعلام عن فاتوره المياه.

يقوم الشخص بالدخول على الموقع الخاص لشركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك يقوم الشخص بإدخال بعض المعلومات المطلوبة لتحديث البيانات وهى اسم الشخص، ورقم الهواية، وتاريخ الميلاد وبعض المعلومات المطلوبة.

تقوم بتصوير صورة العداد ورفع هذه الصورة على الموقع، وبعد ذلك يضغط على زر تحديث.

سوف يظهر أمامك رقم العداد، عدد اللوحات ، وطريقة سداد الفواتير عن طريق التقسيط.

يوفر موقع وزارة البيئة والمياه السعودي خدمة لجميع المواطنين خيالك.

سوف تظهر أمامك خريطة لجميع المدن في المملكة، يقوم الشخص بتحديد المدينة التي يسكن فيها الشخص لمعرفة فاتورة المياه.

بعد ذلك نقوم بإدخال رقم العداد وجميع البيانات المطلوب ادخالها.

يظهر أمامك الفاتورة المستحق دفعها والطريقة الواجب اتباعها.

كيفية الاستعلام عن فاتوره المياه برقم العدادتوجد طرق أخرى لمعرفة فاتورة المياه من المنزل:طريقة حساب فاتورة المياه الخاصة بك:

سوف نشرح لحضرتكم جميع الخطوات الواجب اتباعها لمعرفة طريقة دفع فاتورة المياه بكل سهولة حيث يستطيع الشخص حساب فاتورة المياه وذلك عن طريق(ضرب المبلغ في معدل المياه ) والمبلغ الذي يأتي ناتج هذه العملية هو معدل استهلاك الشخص.

وهناك طريقة أخرى لحساب فاتورة المياه وهي، أن يقوم الشخص بجمع جميع الفواتير العام كله، مع جمع الفواتير القديمة كلها، ويقوم الشخص بعمل مقارنة بين الاثنين، ومن هنا يستطيع الشخص عمل مقارنة وحساب استهلاك فاتورة المياه، وفي حالة وجود أي مشكلة أو استفسار عن أي معلومة متعلقة بفواتير المياه أو أى خدمة تقدمها شركة المياه الوطنية، وقد حددت الشركة الخاصة للمياه رقم للاستفسار عن أى معلومة خلال مدار اليوم وهو 920001744 على مدار 24 ساعة.