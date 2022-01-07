شروط التقديم والتسجيل فى مسابقة وزارة التربية و التعليم المصرية 2022

مسابقة وزارة التربية والتعليم اعلنت وزارة التربية والتعليم فى مصر عن مسابقة المعلمين لسد العجز فى عدد المعلمين فى الوزارة فى مختلف التخصصات. وقد اعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم الى مسابقة الوزارة لاختيار بعض المعلمين وتعيينهم ابتداء من شهر فبراير القادم.و تسعى وزارة التربية والتعليم إلى إقامة مسابقة لتعيين معلمين جدد وذلك للحاجة لتوظيف معلمين من أجل سد العجز فى عدد المعلمين بالمدارس الحكومية.وقد اعلنت الوزارة ان التطبيق الذى سوف يتم التقديم من خلاله سوف يتم تشغيله لمدة أسبوع فقط.

يراعى أن يكون المتقدم لا يعمل فى اى وظيفة حكومية.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل علمى مناسب للوظيفة.

ان يتمتع المتقدم بخبرة ومهارة فى العملية التعليمية.

يجب أن يكون المتقدم على علم و دراية بالتطورات التكنولوجية فى مجال التعليم.

اجتياز كافة الاختبارات الخاصة بالوظيفة.

كذلك يكون مقدم الطلب ساكن فى نفس نطاق الإدارة التعليمية التى تم التقديم بها.

ألا يكون المتقدم مقيدا او متهم فى اى من الجرائم المخلة بالأخلاق والشرف والامانة.

كما لا يكون المتقدم على صلة قرابة باى شخص فى منصب اداري ومشرفين فى مديريات التربية والتعليم.

على المتقدم أن يقدم شهادة المؤهل التعليمي وصورة منه

صورة من بطاقة الرقم القومى سارية .

تقديم عدد صورتين شخصية.

أيضا تقديم شهادة ميلاد بالكمبيوتر حديثة.

كذلك تقديم شهادة طبية من أحد المستشفيات الحكومية.

مع سجل عائلي الاب حتى الدرجة الرابعة.

تقديم الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للنساء.

أيضا تقديم ما يثبت أن المتقدم كان يعمل في الادارة التعليمية لمدة لا تقل عن عام.

التقديم يكون خلال فترة الاعلان فقط.

شروط التقديم فى مسابقة وزارة التربية والتعليم المصرية.المستندات المطلوبة للتقديم فى مسابقة التربية والتعليمكيفية التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم

يتم التسجيل فى مسابقة وزارة التربية والتعليم عن طريق الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم يبدأ التقديم فى المسابقة ابتداء من 7 فبراير 2022 عن طريق التسجيل فى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم وطباعة النموذج الالكتروني عن طريق الموقع وارسال البيانات والمستندات التي تطلبها الادارة التعليمية.

وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم ان التقديم فى مسابقة الوزارة للمعلميت سوف تبداء فى يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2022. كما أن وزارة التربية والتعليم تعمل على سد العجز ونقص المعلمين والاحتياجات الفعلية المطلوبة خلال الخمس سنوات القادمة وتعويض النقص فى عدد المعلمين. واختيار معلمين جدد عن طريق معايير منضبطة وشروط يجب ان يستوفيها المتقدمين وتحت اشراف الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.