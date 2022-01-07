إثيوبيا تفرج عن "الأب الروحي لجبهة تحرير تيغراي"

أكد مراسل "دوت الخليج"، الجمعة، أن إثيوبيا أفرجت عن معتقلين سياسيين، منهم الأب الروحي لجبهة تحرير تيغراي سبحت نقا.

وكان رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي تقاتل قوات موالية له متمردي تيغراي في الشمال منذ أواخر عام 2020، قد تحدث عن الحاجة إلى إجراء مصالحة وطنية في الأسابيع الأخيرة.

كما كان من بين المفرج عنهم زعيم حزب بالديراس للديمقراطية الحقيقية إسكندر نيجا، بعد أن أمضى عاما ونصف العام في السجن، وفقما أعلن الحزب.

وفي سبتمبر أيلول 2020، وجهت المحكمة العليا إلى إسكندر الذي أسس الحزب تهمة الإرهاب.

وألقت السلطات القبض على إسكندر، وهو مدون وصحفي معارض، في وقت سابق من عام 2020 بعد اضطرابات أعقبت مقتل المغني السياسي هاشالو هونديسا في أديس أبابا.

وجاءت المحاكمة في أعقاب موجة من الاضطرابات التي اندلعت بعد مقتل هاشالو، الذي يحظى بتقدير واسع بين العديد من أبناء الأورومو، وهي أكبر مجموعة عرقية بين ما يزيد عن 80 مجموعة في إثيوبيا.

وقتل ما لا يقل عن 178 شخصا في إقليم أوروميا والعاصمة الاتحادية أديس أبابا.

وأُدين إسكندر، وهو من عرقية الأمهرة، مع أكثر من 10 نشطاء آخرين، بما في ذلك السياسي وقطب الإعلام جوهر محمد الذي ينتمي إلى عرقية الأورومو.

ولم يتضح ما إذا كانت السلطات أطلقت سراح آخرين.