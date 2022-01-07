جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية الكينى فريد ماتيانج إن المنطقة التى وقع فيها الانفجار قد فرضت فيها السلطات حظرًا ليليًا للتجول، ونشرت قوات لتعقب حمل السلاح غير القانونى ومكافحة النشاط الإجرامى فى المناطق المعنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع أربعة من قوات الأمن فى هجوم بمقاطعة لامو الكينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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