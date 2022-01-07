جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات، مقاطعة تشينجهاى شمال غرب الصين، اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية".



جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات، مقاطعة تشينجهاى شمال غرب الصين، اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية". ولم ترد بعد تفاصيل عن الخسائر المادية والبشرية التى نجمت عن الهزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 6.6 درجات يهز شمال غرب الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.