ألمانيا تصنف 100 دولة كمنطقة عالية الخطورة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت القناة الأولى الألمانية -فى تقرير، اليوم الجمعة-: إن لوكسمبورج والسويد وأستراليا والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة، ووجهات العطلات الشتوية إسرائيل وكينيا، ستكون على قائمة المخاطر اعتبارًا من الأحد، مشيرًا إلى أن أى شخص يدخل من هذه المناطق ولم يتم تطعيمه أو يتعافى بشكل كامل يجب أن يبقى فى الحجر الصحى لمدة عشرة أيام، ولا يخرج منه إلا باختبار سلبى بعد خمسة أيام من وصوله على أقرب تقدير.

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