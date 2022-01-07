الاستعلام عن نتائج وظائف الامن الدبلوماسي نساء في السعودية 1443 ٬ وظائف الأمن الدبلوماسي تعتبر من الوظائف العسكرية في وزارة الداخلية السعودية للنساء ، حيث يتم قبول المرأة لأداء المهام المتعلقة بهذه الوظيفة ، إيمانا من القيادة السعودية بأهمية دور المرأة في جميع المجالات. الحياة. أطلقت المرأة السعودية في السنوات الأخيرة تجديدًا في جميع القطاعات والوظائف تتساوى مع الفرص الممنوحة للرجل ، بحيث أصبح المعيار الأهم والأول في التوظيف هو الكفاءة والقدرة على أداء المهام الوظيفية بغض النظر عن الجنس.

وظائف الامن الدبلوماسي للسيدات

أعلنت وكالة وزارة الداخلية ، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة للنساء السعوديات من حملة الشهادات الثانوية ليتم تعيينهن في وظيفة مجندة في الأمن الدبلوماسي وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها الوزارة للالتحاق بالجيش. الخدمة المتعلقة بالجنسية والسلوك الحسن وكذلك عدم العمل في جهة حكومية وعدم الزواج من أجنبي والحصول على بطاقة هوية وطنية سارية المفعول ومستقلة وغيرها من الشروط التي تم الإعلان عنها ، وبالفعل تقدمت العديد من السعوديات للتسجيل. بالنسبة لتلك الوظائف ، وبعد انتهاء مرحلة التسجيل ، تم البدء في فرز المتقدمين للوظائف ، واستبعاد من لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالوظيفة.

ودعت مديرية الأمن الدبلوماسي المتقدمات إلى الالتحاق بوظائف الجندي في القطاع للاستعلام عن نتائج القبول من خلال منصة أبشر للتوظيف ، وهي المنصة التي تم تقديم طلب الوظيفة فيها سابقًا. يُستفسر عن القبول المبدئي لوظائف الأمن الدبلوماسي للمرأة باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى أبشر للتوظيف.

اختر “إشعار القبول” من الصفحة الرئيسية.

أدخل البيانات المطلوبة:

رقم الهوية الوطنية.

تاريخ ميلاد مقدم الطلب.

تحديد جنس متقدم.

اختيار الوضع الاجتماعي.

رقم هوية الأب.

رقم الوظيفة.

انقر فوق عرض.

توضح تفاصيل القبول ما إذا كان قد تم قبول المتقدم للوظيفة أم لا.

القبول البدائي لوظائف الأمن الدبلوماسي

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للقبول المركزي ، عن نتائج قبول السيدات في وظائف الأمن الدبلوماسي برتبة جندي في مختلف مناطق المملكة. وفي الوظيفة أكدت وزارة الداخلية أن القبول المبدئي لا يعني التوظيف للمتقدمات

لأن هناك مراحل أخرى للترشيح والمقارنة بين المتقدمين للوظائف ، وأهمها اجتياز الامتحانات المقررة للقبول

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح واجتياز الفحص الطبي للتأكد من اللياقة الطبية

واختبارات اللياقة البدنية وغيرها من الاختبارات التي قد يطلبها صاحب العمل.