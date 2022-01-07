موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الثاني حسب التقويم السعودي الجديد للفصل الدراسي الثاني

موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الثاني، بالمملكة العربية السعودية تعلن عنها وزارة التعليم السعودية وهذا قبل فترة كافية من بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني. وهذا من أجل توفير الوقت الكافي لكافة الطلاب والطالبات من أجل القيام بالتحضير الجيد. لذلك يبحث العديد من الطلاب السعوديين عن جدول الاختبارات النهائية 1443. وسيتم أداء الاختبارات إما إلكترونيا (عن بعد) من خلال المنصات التعليمية أو من خلال اجتياز الاختبارات بشكل ورقي، وهذا بالحضور في المدارس حسب ما تعلنه وزارة التعليم فيما يخصّ آلية أداء الاختبارات التي يعلن عنها كل فصل، تبعا للمستجدات الخاصة بالوضع الصحي في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بوباء كورنا المستجد. وسنتناول عبر موقعنا موضوع موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الثاني، تابعوا معنا التفاصيل.

موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الثاني

لا بد من استذكار بعض الأمور مع الطلاب المستعلمين عن موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الثاني. منها أن الفصل الدراسي الثاني لسنة 1443 كان قد بدأ في 5 ديسمبر 2021 الموافق 1 جمادى الأولى 1443. وباشر الطلاب دراسة الترم الثاني حسب النظام الذي تم اتباعه في الترم الأول. والطلاب الذين بدأوا الدراسة هم الذين تلقوا لقاح كورونا وعمرهم أكثر من 12 عام، في حين درس من هم أقل من ذلك السن عن بعد.

بالنسبة لمن يتساءلون عن تاريخ الاختبارات النهائية، تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم السعودية لم تعلن بعد عن موعد الاختبارات النهائية 1443. كما أنه لم يتم عرض جدول الاختبارات، ولا يعلم أي أحد إن كانوا سيتبعون نفس الآلية أم سيقومون بتغييرها. ولكن يتوقع المختصين بالتعليم في السعودية أنّ الاختبارات ستكون في أواخر فيفري أو بداية شهر مارس، وتبقى هذه المواعيد فرضية وغير رسمية.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة لمن يستفسرون عن موعد الاختبارات النهائية 1443. بأنّ الدراسة في الفصل الثاني ستنتهي في آخر يوم من من أيام الاختبارات النهائية الخاصة بالترم الثاني. وعليه سيكون ذلك بتاريخ السابع من شعبان 1443 الموافق للعاشر من مارس 2021 لتكون بداية من نهاية الدوام لهذا اليوم إجازة الترم الثاني، وهي تعتبر الإجازة الفصلية الثانية في العام الدراسي الحالي.

التقويم الدراسي للترم الثاني 1443

لا شك في أن المتسائلين عن موعد الاختبارات النهائية الترم الثاني 1443. يرغبون في الطلاع على التقويم الدراسي الخاص بهذا الفصل، والذي استحدثته وزارة التعليم السعودية. ويتضمن هذا التقويم كل المعلومات التي يبحث عنها الطالب فيما يتعلق بالترم الثاني. الذي تستمر الدراسة فيه لفترة تقدر بحوالي ثلاثة عشر أسبوع حسب النظام المعتمد من طرف الوزارة، وسنذكره لكم فيما يلي:

بداية الدراسة في الترم الثاني: بتاريخ الأحد 01 جمادى الأولى 1443، الموافق 05 ديسمبر 2021 . إجازة نهاية أسبوع مطولة: كانت في 15 جمادى الأولى 1443، الموافق 19 ديسمبر 2021. أما إجازة منتصف الترم الثاني: ستنطلق مع نهاية الدوام الخميس 13 جمادى الآخرة 1443 الموافق 06 يناير 2022.ستبدأ الدراسة بعد إجازة منتصف الترم الثاني بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1443 الموافق 16 يناير لعام 2022.

علاوة على ذلك، فإجازة نهاية أسبوع مطولة ستكون يومي الأربعاء والخميس الأول والثاني رجب 1443 الموافق للثاني والثالث من فبراير 2022، وإجازة نهاية أسبوع مطولة: الأربعاء والخميس 22/23 من رجب لعام 1443 الموافق 23/24 من شهر فبراير لعام 2022 ، أما بداية إجازة الترم الثاني ستكون مع نهاية دوام يوم الخميس 07 شعبان 1443 الموافق 10شهر مارس 2022.

إلى هنا نصل معكم إلى خاتمة المقال الذي تعرفنا فيه على تفاصيل تاريخ الاختبارات النهائية 1443 وزارة التعليم السعودية. والذي يبحث عنه الكثير من الطلاب وأوليائهم، ومعظم المهتمين بشؤون التعليم في المملكة. كما ذكرنا لكم التقويم الدراسي الخاص بالترم الثاني، والذي يعتبر من بين الأمور التي يستعلمون عنها إلى جانب موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الثاني.