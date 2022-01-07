كيفية تقديم طلب رفع أيقاف الخدمات والاستعلام عن الإيفاق برقم الهوية

كيفية تقديم طلب رفع أيقاف الخدمات هو من اهم الأسئلة التي يتم تداولها بين المواطنين في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، وذلك لان إيقاف الخدمات يسبب تعليق الخدمات الهامة التي يتلقها المواطن من الحكومة أو يطلبها هو منهم، وقبل أن نسير في شرح تقديم طلب الرفع سبق وان تحدثنا في مقال سابق عن رفع إيقاف الخدمات إلكترونيا، وبالعودة إلي حديث اليوم أقرت وزارة العدل السعودية نظام إيقاف الخدمات والذي يتم تطبيقه على المواطنين الذين تخلفوا أو امتنعوا عن سداد الديون سواء لأشخاص أو لجهات حكومية، حيث يتم حرمان المدين من المواطنين السعودين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار رخص سير السيارات ورخص القيادة وغيرها الكثير من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنين بشكل مستمر، وفي حالة تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات لابد من اتباع بعض الخطوات الهامة والتي سوف يتم توضيحها كيفية تقديم طلب رفع أيقاف من خلال السطور القادمة.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية

وخدمه الاستعلام عن أيقاف الخدمات احد الخدمات الهامة أيضا التي تلاقي أقبال شديد من المواطنين في المملكة حيث يمكن الاستفسار عن إيقاف خدمات برقم الهوية عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية. يتم الضغط على “أبشر الأفراد”. يتم إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور والرمز المرئي ثم الضغط على “تسجيل الدخول”. بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق الذي وصلك علي هاتفك الجوال. بعد الوصول إلى صفحة الحساب يتم الضغط على “الاستعلام عن التعاميم“. يتم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم الضغط على “استمرار”. سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى تتضمن جميع بيانات المستعلم. في حال إصدار قرارًا بإيقاف الخدمات فسوف يظهر ذلك في صفحة بيانات المستعلم.

كيفية تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات

وكيفية رفع تعليق الخدمات هناك أكثر من حالة تسمح للمدين بالتقدم بطلب رفع إيقاف الخدمات ومنها تسوية المدين لديونه مع الدائن أو تنفيذ القرار الذي تم إصداره بحق المنفذ، أو إثبات المدين أمام المحكمة تعثره في سداد ديونه، وفي هذه الحالة يحق للمدين رفع تعليق الخدمات والتقدم بطلب رفع إيقاف خدمات عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل وذلك باتباع إيقاف الخدمات إلكترونياً عبر هذه الخطوات: