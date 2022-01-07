ألوية العمالقة تطهر بيحان غربي شبوة من ميليشيا الحوثي

أعلنت ألوية العمالقة عن نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان غربي محافظة شبوة من سيطرة مليشيات الحوثي ودحرها منها، وتكبيد المليشيات خسائر مادية وبشرية فادحة، بعد معارك عنيفة.

وأكدت ألوية العمالقة جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب، دون تأخير لتحرير مديرية عين، وأمهلت مليشيات الحوثي 6 ساعات للانسحاب الفوري من المديرية.

وتوعدت ألوية العمالقة مليشيات الحوثي مالم تنسحب فإنها سوف تبدأ حملة جوية وبرية مركزة وبالتنسيق مع التحالف العربي لدكها وتدميرها في مديرية عين وطردها بالقوة.

وكانت ألوية العمالقة الجنوبية في اليمن، قد بدأت الخميس، عملية متكاملة لتحرير مديرية بيحان في محافظة شبوة، من ميليشيات الحوثي.

وجاءت عملية مديرية بيحان لتعزز تقدم قوات ألوية العمالقة في محافظة شبوة، وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف ميليشيات الحوثي.

وشنت الألوية هجوما من 3 محاور لطرد الحوثيين الذين يحتلون مديرية بيحان منذ أشهر، واستعادت ألوية العمالقة السيطرة على مفرق حريب الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب.

وتقدمت ألوية العمالقة الجنوبية في مديرية بيحان غربي شبوة من محورين، وسط اشتداد المعارك مع ميليشيات الحوثي. بعدها سيطرت على منطقتي هجر السادة والغميس، في مديرية بيحان، بعد طرد الحوثيين منها.