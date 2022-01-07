الفلبين: تعرض 21 ألف جرعة لقاح كورونا للإهدار إثر إعصار راى

جدة - نرمين السيد - وقالت وكيل وزارة الصحة الفلبينية ورئيس المركز الوطنى لعمليات التلقيح، ميرنا كابوتاجى - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية اليوم الجمعة - إنه تم الإبلاغ عن إهدار اللقاحات فى مدن إيلوايو وفيساياس الوسطى، وبيسايا الشرقية، وكاراجا.
غير أنها نوت إل أن بعض المناطق لم تقدم أى تقرير بعد بشأن هذا الصدد لإن خطوط الاتصال والكهرباء لاتزال معطلة فى أعقاب التدمير الذى ألحقه الإعصار، وأنه جارى استكمال التقرير على أن يكون كامل خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، لافتة إلى أن جميع الـ 23 حكومة محلية قد استأنفت عملية التطعيم ضد المرض.
كما أعلن المركز الوطنى لعمليات التلقيح أن البلاد قد منحت التطعيم بالكامل لنحو 51.7 مليون فرد، بينما حصل 57.4 مليون شخص على الجرعة الأولى و2.8 مليون آخرين حصلوا على جرعات معززة.
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