مقتل 7 رجال شرطة حصيلة اضطرابات كازاخستان

فيما أشارت قناة "خبر 24" المحلية، أن "الشرطة نفذت عملية أمنية فى ألما آتا وألقت القبض على أكثر من 100 شخص.
وبيّنت أن "القوات الأمنية مستمرة فى مصادرة أسلحة نارية فى عدة مناطق فى المدينة".
وذكرت القناة التلفزيونية الحكومية فى وقت سابق أن "أكثر من ألف شخص فى كازاخستان عانوا من أعمال الشغب، وتم نقل عدة مئات إلى المستشفيات، والعشرات إلى العناية المركزة".
وقالت وزارة الصحة فى بيان صحفى، نقلته قناة خبر 24 الحكومية، إن "أكثر من ألف شخص فى مناطق مختلفة من كازاخستان أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب، منها 400 نقلوا إلى المستشفى و62 فى العناية المركزة".
وجاء فى البيان أن "أكثر من 10 من العاملين فى المجال الطبى عانوا من أفعال المجرمين".
وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية فى كازاخستان فى الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتى جاناوزين وأكتاو فى منطقة مانغيستاو، وهى منطقة منتجة للنفط فى غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.
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