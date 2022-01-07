طريقة حجز موعد كرت الصحة في الكويت 2022 موقع وزارة الصحة الكونتية

خدمة حجز موعد كرت الصحة في الكويت واحدة من أهم الخدمات التي يبحث عنها عددٍ كبير من الأشخاص في السعودية، وذلك لكون وزارة الصحة تقوم بتوفير هذه الخدمة للشركات وكافة العاملين بها في جميع انهاء السعودية، وذلك لكي يتم حجز موعد مسبق لاستخراج كرت الصحة او إصداره أو غيرها من الخدمات المتعلقة به والتي توفرها وزارة الصحة الكويتية الكترونيا بسهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك في اطار سعي الحكومة السعودية بشكل عام الى توفير كافة الخدمات للمواطنين بشكل الكتروني تسهيلا على الأشخاص وتوفيرا للوقت والجهد، واليكم من خلال هذه السطور كيفية حجز موعد كرت الصحة في الكويت من خلال موقع وزارة الصحة الكويتية.

طريقة حجر موعد كرت الصحة في الكويت 2022 وزارة الصحة

أتاحت وزارة الصحة الكويتية إمكانية حجز موعد مسبق للحصول على كرت الصحة من قبل المستحقين العاملين في الشركات المختلفة في الكويت بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم التوجه بشكل مباشر إلى خدمات المواعيد المتاحة عبر موقع وزارة الصحة الكويتية .

يتم تحديد المنطق الصحية الخاصة بالمستحق.

يتم تحديد المنطقة السكنية ومن ثم تحديد العيادة من بين الاختيارات المتاحة.

ادخال كافة البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكذلك الرقم المدني.

تدوين بيانات الاتصال مثل ادخال رقم الهاتف والبريد الالكتروني.

تحديد الجنس وكذلك تحديد الجنسية.

يتم تحديد الموعد المحدد للحجز من حيث التاريخ والتوقيت.

يتم تحديد انا لست روبوت ومن ثم اختيار تأكيد موعد الحجز.

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شروط وضوابط اصدار كرت الصحة في الكويت 2022

وقد حددت وزارة الصحة الكويتية بعض الشروط والضوابط الهامة لكي يتم استخراج او تجديد كرت الصحة في الكويت، ومن اهم هذه الشروط ما يلي.