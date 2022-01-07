قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا النهائية ٢٠٢٢ وأسماء اللاعبين الذين تم استبعادهم

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا النهائية ٢٠٢٢ ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر الأخبار عن القائمة النهائية لمنتخب مصر في كاس أمم إفريقيا والتي أعلن عنها المدير الفني كارلوس كيروش ، ونشرت الكثير من المواقع الإلكترونية الرياضية عبر الإنترنت العديد من الأخبار والتفاصيل المتعلقة بالإعلان والكشف عن قائمة مصر في كاس أمم إفريقيا 2022 ، والتي سنتعرف عليها أدناه.

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا النهائية ٢٠٢٢

قائمة مصر في كاس أمم إفريقيا 2022 ، تقام بطولة كاس الأمم الإفريقية في دولة الكاميرون التي تستضيف جميع مباريات البطولة حيث تبدأ أولى مواجهات كاس أمم إفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق التاسع من شهر يناير الجاري مع مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنتهي فعاليات ومباريات البطولة في يوم السادس من شهر فبراير المقبل.

وقد أوقعت قرعة كاس الأمم الإفريقية المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة بجانب كلا من منتخب السودان وغينيا بيساو ومنتخب نيجيريا، وبخلاف ما سنتعرف عليه بخصوص قائمة منتخب مصر في كاس أمم إفريقيا 2022 ، سوف نعرض عليكم أيضاً القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا.

قائمة مصر في كاس أمم إفريقيا 2022

ضمت قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا عدد 25 لاعباً من بينهم ستة لاعبين من النادي الأهلي وستة لاعبين آخرين من نادي الزمالك وستة لاعبين محترفين، وخلال الكشف عن قائمة منتخب مصر في كاس الأمم الإفريقية 2022 ، فقد تم استبعاد اللاعب محمد مجدي افشة كما تم استبعاد اللاعب مصطفى فتحي كما تم استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر، وإليكم قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا 2022.

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي “الونش”، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد “زيزو”، مهند لاشين.

الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن ” تريزيجيه “، رمضان صبحي.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم ورصد كافة الأخبار والتفاصيل عن قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2022 ، وأسماء اللاعبين الذين تم استبعادهم من قائمة المنتخب المصري، وفيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا، فقد أكدت العديد من الصحف الرسمية المصرية الرياضية منذ أول أمس أن قناة أون تايم سبورت ستقوم بنقل ماتش مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا والتي من المقرر لها أن تقام في يوم الحادي عشر من يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.