موعد نزول حساب المواطن 2022 شهر يناير وصرف الدفعة 50 الأسبوع الجاري

ننشر لكم موعد نزول حساب المواطن الدفعة 50 وذلك حسبما أعلنت صفحة حساب المواطن عبر تويتر، حيث يترقب الجميع صرف الدفعة 50 حسبما أعلن المتحدث الرسمي لحساب المواطن عن صرف دفعات حساب المواطن بشكل متتالي كل شهر.

موعد نزول حساب المواطن 2022 دفعة يناير

من المنتظر أن يتم صرف دفعة يناير من حساب المواطن يوم العاشر من يناير للدفعة 50 من حساب المواطن، حيث يتم نزول دفعات حساب المواطن في العاشر من كل شهر ميلادي.

أهداف برنامج حساب المواطن

لدى حساب المواطن العديد من الأهداف منذ إنشائه بشكل كبير:

يهدف حساب المواطن لتخفيف أثر الإصلاحات الإقتصادية والتي تنتج عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود مثل تصحيح أسعار النفط.

يهدف حساب المواطن لرفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال تطوير نظام شامل، يمكن توجيه المنافع والدعم الحكومي والمقدم للمواطنين من خلال الدعم المباشر.

إجراءات الدفع المرفوضة في برنامج حساب المواطن

هناك حلين في برنامج حساب المواطن لإجراءات الدفع المرفوضة في برنامج حساب المواطن:

الحل الأول

مراجعة البنك لحل المشكلة الخاصة بالحساب الجاري.

الدخول على الحساب البنكي والدفعات المالية.

الضغط على تأكيد الحساب البنكي.

الحل الثاني

تغيير الحساب البنكي في البوابة الإلكترونية.

الدخول للحساب من أيقونة تفاصيل الطلب والتي تخص الحساب البنكي.

وصول رسالة نصية على الهاتف للتحقق من الأيبان الجديد.

طريقة تغيير الأيبان البنكي

يمكن تغيير الأيبان البنكي من خلال الحساب من خلال تسجيل الدخول وتفاصيل الطلب وبيانات الحساب البنكي، ويجب أن يكون الحساب مرتبطا بإسم مقدم الطلب، ويجب تغيير التاريخ قبل يوم 10 يناير ويتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر فبراير.

كانت نتائج الأهلية قد ظهرت في دفعة يناير 2022 على أن تصدر دفعة حساب المواطن الدفعة 50 من حساب المواطن بشكل كبير، ويجب أن يستوفي المستحق شروط الأهلية.

يجب أن يكون سعودي الجنسية

يستثني من ذلك الإبن والإبنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

يجب أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوم خلال ال 12 شهر.

يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

يجب أن يكون هناك توافق في البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن