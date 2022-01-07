موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF معدلات القبول الموازي

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني حيث تزايدت معدلات بحث جوجل حول الحصول على نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها مؤخًرا على مستوى جميع الجامعات العراقية، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع معدلات البحث على جوجل من أجل الحصول على رابط اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الذي نستعرضه و نتابعه مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة من السابق لهم التقديم على جميع الجامعات العراقية من بينهم 3000 طالبة من العام الماضي، على أن تأكد وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي على أن نتائج القبول الموازي جري اعمال اعلانها الكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، حيث وفرت بشكل مؤخر إمكانيات الاستعلام عن نتائج الطلاب سواء على مستوى نتائج التعليم الابتدائي او المتوسط او على مستوى معدلات القبول الموازي وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا موقع السومرية نيوز وغيرها من المواقع التالية، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج الان

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان مع حضراتكم طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك بعدما اعلنت رسمياً وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج القبول الموازي على مستوى كافة الجامعات العراقية التي جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة عرض الدرجات لتكون على الفور امامكم النتائج

معدلات القبول الموازي

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.