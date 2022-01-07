قالت وزارة الخارجية السعودية إن الجهة المختصة تعمل على التنسيق وإطلاع المختصين من الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق والصور والمعلومات والأدلة المتوفرة عن الحادث الذي تعرضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في رالي داكار.
وقالت الخارجية: "إلحاقاً للبيان الصادر بشأن الحادث الذي تعرضت لهُ سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وإصابة أحد الركاب من الجنسية الفرنسية؛ والذي تضمن أن نتائج التحقيقات الأولية لم يتبين منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية."
وأضافت الخارجية السعودية أن الجهات المعنية وبالتعاون مع المنظمين حريصة كل الحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دولياً من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، كما تتمنى للمصاب الشفاء العاجل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تطلع الجانب الفرنسي بشأن ملابسات حادث رالي داكار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.