استخراج شهادة ميلاد من النت إصدار شهادة ميلاد أبشر مولود جديد

يرغب عدد كثير من المواطنين في المملكة العربيه السعودية لمعرفة كيفية استخراج شهادة ميلاد طفل الالكترونية من خلال منصة أبشر من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات ومنها استخراج شهادة ميلاد، لأنها تابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتقدم العديد من التسهيل في الإجراءات لجميع المواطنين وسرعة في إنجاز جميع الأوراق والمستندات بأقل تكلفة وسنعرض فيما يلي خطوات استخراج شهاده ميلاد طفل في المملكة بالتفاصيل.

تعتبر منصة أبشر من أهم المواقع الإلكترونية التي تقوم بالعديد من الأعمال التابعة للوزارة ومنها استخراج شهادات الميلاد لجميع الأشخاص في المملكة السعودية، حيث يقوم المواطن إدخال جميع بياناته رقم الهوية الوطنية الخاص به على موقع الإلكتروني أبشر من أجل تسجيل مولود جديد وادخال بيانات المولود، وسوف تقوم بعد ذلك الأحوال المدنية بتحديد موعد استخراج شهادات الميلاد والموافقة عليها، حيث يتم إرسال رسائل نصية لمواطن لتمام العملية دون أن يتم الزحام وتعرض خطر الإصابة بفيروس كورونا.

خطوات استخراج شهاده ميلاد طفل عمره منصة ابشر الالكترونية

تيسيرا على جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية في أنها تقوم بإنشاء موقع أبشر الذي يتبع وزارة الداخلية لعمل شهادة ميلاد جديدة بدلا من الذهاب إلى الأحوال المدنية حدوث زحام فعليه اتباع الخطوات

تسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي لموقع أبشر.

يضغط المواطن على مربع أفراد.

يكتب المواطن اسم المستخدم هو رقم الهوية الوطنية الخاص به ثم يكتب الرقم السري وكلمة المرور بطريقة صحيحة.

يضغط المواطن على حجز موعد للأحوال المدنية ثم يقوم بتحديد الموعد المناسب له.

الأوراق المطلوبة عند استخراج شهادة ميلاد طفل من خلال منصة أبشر

للتقديم في منصب أبشر واستخراج شهادة ميلاد جديدة، يجب الالتزام برفع بعض الأوراق والمستندات بشكل صحيح، حيث ان يتم مراجعتها من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ومن هذه الأوراق والمستندات ما يلي